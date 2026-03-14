पिता की वर्दी पहन लोगों पर रौब झाड़ रहा था; वृंदावन में फर्जी दारोगा को चौकी इंचार्ज ने दबोचा

मथुरा के वृंदावन में रंगजी मंदिर के ब्रह्मोत्सव रथ मेले में फर्जी दारोगा बनकर घूम रहे युवक शिवम चौधरी को पुलिस ने पकड़ लिया। वह अपने पिता की पुलिस वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था। पूछताछ में मामला खुला। पिता ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है।

मथुरा के वृंदावन स्थित रंगजी मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सव रथ मेले के दौरान पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को पकड़ लिया। युवक अपने पिता की पुलिस वर्दी पहनकर मेले में घूम रहा था और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था। पुलिस को युवक की हरकतें संदिग्ध लगीं, जिसके बाद पूछताछ करने पर पूरा मामला सामने आ गया।

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जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान हाथरस निवासी शिवम चौधरी के रूप में हुई है। वह अपने पिता की दरोगा की वर्दी पहनकर ब्रह्मोत्सव रथ मेले में पहुंचा था। मेले में मौजूद लोगों के बीच वह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर बातचीत कर रहा था और कई लोगों को डांट-फटकार भी लगा रहा था। इससे वह भीड़ में खुद को असली दारोगा के रूप में पेश कर रहा था।

पिता की वर्दी पहनकर रौब झाड़ रहा था फर्जी दारोगा मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को युवक की गतिविधियां और उसका हावभाव संदिग्ध लगा। खासतौर पर उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी और व्यवहार को देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे रोककर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया।

इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई। बताया जा रहा है कि जब पुलिसकर्मी उसे भीड़ के बीच से लेकर जा रहे थे, तब उसने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद मेले में मौजूद लोगों के बीच भी काफी देर तक इस मामले की चर्चा होती रही।

आरोपी के पिता बुलंदशहर में पुलिस विभाग में तैनात पुलिस जांच में पता चला कि शिवम के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हैं और वर्तमान में बुलंदशहर में तैनात हैं। युवक घर से अपने पिता की वर्दी पहनकर ही मेले में आ गया था और खुद को दारोगा बताकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शिवम के परिजनों से संपर्क किया। उसके पिता ने पुलिस को बताया कि शिवम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है।