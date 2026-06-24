जरूरत पड़ी तो और समय मांगेंगे; बोले- SIT चीफ विजय विश्वास, राम मंदिर चंदा चोरी की जांच जारी

राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी और गड़बड़ियों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने बताया कि रिपोर्ट गोपनीय है और जांच जारी रहेगी। 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय भी लिया जा सकता है।

अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी और गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी। एसआईटी प्रमुख और लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट सौंपी। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यह केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है और मामले की जांच अभी जारी है। अंतिम रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर सरकार को सौंपी जाएगी। अगर जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं तो उनकी जांच के लिए एसआईटी सरकार से अतिरिक्त समय भी मांग सकती है।

SIT की जांच जारी, जरूरत पर मांगेंगे अतिरिक्त समय विजय विश्वास पंत ने कहा कि यह एक गोपनीय जांच है, इसलिए रिपोर्ट की सामग्री और अब तक सामने आए निष्कर्षों का खुलासा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जो भी तथ्य और निष्कर्ष सामने आए हैं, उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सौंपी गई रिपोर्ट में एसआईटी ने मंदिर में चढ़ावा गिनती की प्रक्रिया के साथ ही निगरानी पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों का कहना है कि जांच में कई कर्मचारियों के साथ बड़े अधिकारियों पर संदेह है। ऐसे में तय है कि दोषी पाए गए कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और अधिकारियों की मांग की है।

13 जून को गठित हुई थी एसआईटी गौरतलब है कि राम मंदिर में दान राशि और वित्तीय प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश से 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरत्न को सदस्य बनाया गया था। इस जांच दल को दानपात्रों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब अंतिम रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं, जिससे पूरे मामले की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया राम मंदिर में चढ़ावे की धांधली की जांच कर रही एसआईटी ने प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा है। फिर भी यह अपेक्षा है कि चढ़ावे की चोरी की पुष्टि जांच रिपोर्ट में की गई होगी। यह चोरी अकेले धनराशि ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा दानपात्रों में डाले गये सोने-चांदी के आभूषणों व दान काउंटर पर सप्रमाण दिए गये सोने-चांदी के अन्यान्य उपहारों से सम्बन्धित होगी।