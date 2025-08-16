We will reinstate the mythological belief, CM Yogi said in Mathura on Shri Krishna Janmashtami पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में सीएम योगी बोले, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में सीएम योगी बोले

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में सीएम योगी ने कहा कि तय किया है कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधाकुंड को तीर्थ के रूप में उनकी पौराणिक मान्यता को बहाल करेंगे।

Deep Pandey मथुरा, हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 01:51 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन, पूजन करने के बाद भागवत भवन से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म के प्रतीक, मां गंगा है, मां यमुना है, गोमाता है, गायत्री है। जब तक ये हैं, सनातन धर्न का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्ग दर्शन करता रहेगा और विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। जन्माष्टमी का पर्व और बरसाना के रंगोत्सव के पावन आयोजन में वह मौजूद रहते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधाकुंड को तीर्थ के रूप में उनकी पौराणिक मान्यता को बहाल करेंगे। ये सरकार पीएम के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विकास कार्य कर रही है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या राम जन्मभूमिक के नाम से जानी जाती है तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। श्री कृष्ण ने अपनी सम्पूर्ण लीला ब्रज क्षेत्र में की। यहां पर उनकी लीला को देखने, जानने का सौभाग्य ब्रज भूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां रग रग में कण-कण में श्री कृष्ण की भक्ति राधा रानी की शक्ति के दर्शन ब्रज भूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ, उसने अपने जन्म-जीवन को धन्य कर लिया। योगी ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें आठ-नौ वर्षों से हर वर्ष दो बड़े आयोजनों में साक्षी बनने का अवसर यहां प्राप्त होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत में देश दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित तय कर रहा है। आज उनका सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर उन्हें स्वयं कान्हा की जन्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने ब्रजवासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को जन्माष्टमी पर हृदय से बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत हमें संकल्पित कराया था। स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना, देश की सीमा की रक्षा करना और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए जवानों का सम्मान करना और सबका और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हमारे सामने वैभव के साथ देश को आकर्षित करता है। अयोध्या जाते हैं तो 500 वर्ष की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर दुनिया को आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की पावन भूमि विंध्यवासिनी धाम के रूप में दुनिया को शक्ति का एहसास कर रही है। वहां भी भव्य कॉरिडोर बनकर आकर्षित कर रही है। यहां पर भी पांच हजार वर्ष से जिनकी पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए, आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के अभियान के साथ हम सबको मिलकर कार्य करना होगा।

देश को कमजोर करना चाहती हैं दुष्ट प्रवृत्तियां

दुष्ट प्रवृतियों देश को कमजोर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर हमें ऐसी शक्तियों से सावधान रहना होगा।

यहां बड़ी-बड़ी गोशाला कर रही हैं काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां बड़ी-बड़ी गोशाला काम कर रही हैं। कोई भी गाय निराश्रित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने निर्णय लिया था कि निराश्रित गाय का पालन कोई किसान करता है तो सरकार उस किसान को 1500 रुपये प्रति माह गो माता की सेवा के लिए देगी। गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। सरकार लगातार इस पर कार्य कर रही है।

जयकारे के साथ समापन

मुख्यमंत्री ने केशव देव महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधेराधे की जय, यमुना मैया की जय, भारत माता की जय के साथ भाषण का समापन किया।

