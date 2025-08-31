कल्कि की पावन भूमि को जिहादियों का अड्डा नहीं बनने देंगे, संभल पर विश्व हिंदू परिषद हुई एक्टिव

संभल हिंसा की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद विश्व हिंदू परिषद अब एक्टिव हो गई है। सीएम योगी के बाद विहिप ने इशारों में मुस्लिम समाज पर निशाना साधा है और हिंदुओं को कई संदेश देने की कोशिश की है।

संभल हिंसा को लेकर गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में हुए खुलासों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कहा है कि संभल को जिस तरह से जिहादी अड्डा बनाने का कुत्सित प्रयास हुआ है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विहिप ने यह भी कहा कि संभल ही नहीं संपूर्ण देश के हिंदुओ को सजग रहने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद किसी भी सूरत में कल्कि की पावन भूमि को जिहादियों का अड्डा नहीं बनने देगी। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने यूनिवार्ता से बातचीत के दौरान रविवार को यह बातें कहीं।

बंसल ने कहा किसंभल की रिपोर्ट ने देश की आंखें खोल दी हैं। न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें जो खुलासे हुए हैं, उससे हिंदू समाज को सजग और सचेत हो जाना चाहिए। जिस तरह से सत्यव्रत नगर को संभल बनाया गया और फिर संभल से उसको जिहादी अड़डा बनाने का कुत्सित प्रयास हुआ वह आंखें खोल देने वाला है। स्वाधीनता के बाद भी जिहादी तुष्टीकरण की नीति के वर्चस्व का शिकार वहां के निवासी इस हद तक हुए कि न सिर्फ जीवन और धर्म अपितु पूरी सम्पतियों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हुए।

बसंल ने कहा कि संभल में लगातार आतंकियों का पोषण हुआ। अवैध देशविरोधी गतिविधियों का संचालन और हिदू द्रोही गतिविधियों का केद्र बनाया गया। कल्कि धाम की पावन भूमि को कलंकित कर वहां पर एक नया जिहादिस्तान खड़ा करने की कोशिश की गई। पिछले 70 वर्षों में 15 से अधिक बार सुनियोजित साजिश के तहत जानलेवा सामूहिक हमले हुए।

उन्होंने कहा कि यदि पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार न होती तो यह अकल्पनीय है कि वहां के हिदुओ की क्या स्थिति होती। 2019 की वह घटना जिसके माध्यम से हिंदुओं पर हमले हुए। यदि स्थानीय पुलिस सक्रिय, सजग और सक्षम न होती तो न हमारा धर्म स्थल बचता न ही उसका पालन करने वाले। सम्पूर्ण भारत के अंदर इसी तरह का रिपिटेशन जगह जगह सेकुलर गैंग के नेताओं के प्रश्रय में जिहादियों को आगे करके हिंदुओं पर किए जा रहे हैं।

बंसल ने कहा कि इसके प्रतिकार के लिए अब समाज भी खड़ा हुआ है। अब आवश्यकता इस बात की है कि सम्पूर्ण मामले में इन जिहादियो के पैरोकारों और उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। संभल ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में जगह जगह बन रहे मिनी पाकिस्तान से स्थानीय प्रशासन के साथ ही साथ समाज को भी सचेत रहना होगा। हिंदू समाज की संगठित संस्कारित शक्ति ही ऐसी देश धर्म के विरुद्ध रची जा रही ऐसी साजिशों पर लगाम लगा सकती है।

विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है कि अब हिंदू समाज को पलायन नहीं पराक्रम की आवश्यकता है। विश्वभर के अंदर हिंदू कहीं भी रह रहा हो, अब स्वयं को अकेला और असुरक्षित महसूस न करे। विहिप और सम्पूर्ण हिंदू समाज उसके साथ खड़ा है। इस प्रकार की गतिविधि जहां भी हो रही हों वो स्थानीय प्रशासन के साथ ही विहिप को भी सूचित करने का काम करें। जिससे कि समय रहते उसका मजबूती से प्रतिकार हो सके।