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जौहर यूनिवर्सिटी को गिरने नहीं देंगे; रामपुर DM से मिले सपा के 10 सांसद, आजम की पत्नी से भी मुलाकात

By sandeep
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, रामपुर
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रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद के बीच सपा के आठ सांसदों समेत 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। सांसदों ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है और इसके भवन किसी भी हाल में नहीं तोड़े जाने चाहिए। उन्होंने ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त कर विधिसम्मत समाधान की मांग की।

Azam khan Jauhar University
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी

जौहर यूनिवर्सिटी का मामला दिनोंदिन तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को सपा के आठ सांसदों समेत 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रामपुर पहुंचा और जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। बाद में मीडिया से सांसदों ने कहा कि जौहर विवि के भवनों को किसी हाल में तोड़ने नहीं दिया जाएगा। यह शिक्षा का मंदिर है, छात्रों से लेकर शिक्षकों तक का भविष्य इससे है। उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त करते हुए विधिसंमत समाधान का अनुरोध किया। दोपहर करीब सवा बजे दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ सपा सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गांधी समाधि स्थित संत शिरोमणि रविदास गेस्ट हाउस पहुंचा। यहां समर्थकों की भीड़ के बीच कुछ धक्का-मुक्की भी हुई, जिसके बाद सांसदों का काफिला जौहर विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुआ, जहां पहले से बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता, छात्र और समर्थक मौजूद थे।

सपा सांसदों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा

विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिनिधिमंडल ने धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वापस लेने की मांग उठाई गई। यूनिवर्सिटी में प्रबंधन के साथ बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। जहां जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा।

जौहर यूनिवर्सिटी को गिरने नहीं देंगे- इकरा हसन

इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि समाजवादी पार्टी जौहर विवि के बच्चों के साथ खड़ी है। जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया है। कलेक्ट्रेट के बाद सभी सांसद आजम खां के घर पहुंचे और उनकी पत्नी तजीन फात्मा से मुलाकत की। इस मौके पर कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा हम जौहर यूनिवर्सिटी को गिरने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी,तो एक-एक ईंट की जगह अपना सिर लगा देंगे, लेकिन इसे कुछ नहीं होने देंगे।

ज्ञापन में ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द करने की मांग

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को तोड़ने का आदेश छात्र एवं शिक्षा हित में नहीं है, केवल सत्तारूढ़ पार्टी के राजनैतिक द्वेष भावना पर आधारित है और विधि विरुद्ध है, जिसे निरस्त किया जाना जनहित एवं छात्र-हित में आवश्यक है। सपा का यह प्रतिनिधि मंडल मांग करता है कि जनहित एवं छात्र-हित में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के 38 भवनों को तोड़ने का आदेश रद करते हुए उचित वैधानिक कार्रवाई करें।

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ज्ञापन में क्या कहा?

यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय सींगनखेड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में था और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 अथवा किसी विधि के अंतर्गत निर्माण की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय सींगनखेड़ा आरबी एक्ट 1958 के अंतर्गत रेगुलेटेड एरिया में भी शामिल नहीं था, इसलिए अनुमति प्राप्त किया जाना संभव नहीं था।

27 सितंबर 2024 को आरडीए के क्षेत्र में सींगनखेड़ा को शामिल किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी का निर्माण उससे पहले पूरा हो चुका था।

आरडीए एवं जिलाधिकारी रामपुर द्वारा अवैधानिक तरीके से शिक्षा का मजाक बनाते हुए गरीब बच्चों के हाथ से कलम छीनने व शिक्षा से वंचित किए जाने का कार्य किया जा रहा है।

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ज्ञापन पर इन सबके हस्ताक्षर

ज्ञापन पर सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर, सांसद जावेद अली खान, हरेंद्र मलिक, रूचि वीरा, इकरा हसन, नीरज मौर्य, जियाउर्रहमान बर्क, देवेश शाक्य और राम शिरोमणि वर्मा के हस्ताक्षर हैं। जबकि, प्रतिनिधि मंडल में रामपुर के सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी का नाम भी शामिल था, लेकिन वह नहीं आए।

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