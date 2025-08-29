डेमोग्राफी चेंज अब नहीं होने देंगे, बदलने की कोशिश की तो..., संभल रिपोर्ट पर योगी ने चेताया

योगी ने शुक्रवार को रिपोर्ट की चर्चा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को उनकी जनसंख्यकी को काम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके उस क्षेत्र को हिंदू विहीन कर दिया जाता था

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल पर रिपोर्ट आने के एक दिन बाद शुक्रवार को चेताया कि अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देगी। अगर किसी ने डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया तो उसे पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। योगी ने शुक्रवार को रिपोर्ट की चर्चा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को उनकी जनसंख्यकी को काम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके उस क्षेत्र को हिंदू विहीन कर दिया जाता था मगर आज यह डबल इंजन की सरकार है जो डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास करने उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टिकरण नहीं संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर, 2024 को हुई संभल हिंसा की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने हिंदू जनसंख्या में कमी और जामा मस्जिद को शिव मंदिर बताकर हिंदुओं द्वारा किए गए दावे के बारे में कई निष्कर्ष निकाले हैं। न्यायिक आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पृष्ठों की एक रिपोर्ट सौंपी है।

सीएम योगी ने संभल में हुई हिंसा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक आयोग की एक दिन पहले सौंपी गई रिपोर्ट दंगों की साजिश की पुष्टि करती है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनकी जनसांख्यिकी को कम किया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन आज, डबल इंजन वाली सरकार है जो जनसांख्यिकी को बदलने नहीं देगी। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस को नरसंहार रोकने का श्रेय दिया गया है और इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि जिले में बाहर से दंगाइयों को लाया गया था।

रिपोर्ट में आज़ादी के बाद से संभल में हुए महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त की गयी है, जब संभल की नगरपालिका आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत थी। सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि संभल में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1953 में शिया-सुन्नी संघर्ष से हुई, जिसके बाद 1956, 1959 और 1966 में दंगे हुए।