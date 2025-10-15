Hindustan Hindi News
हम कार्रवाई करने में हिचकिचाएंगे नहीं, चाहे वे कोई भी हों, सीएम योगी ने किस पर साधा निशाना?

संक्षेप: सीएम योगी ने आरोप लगाया कि उसके नेता, मंत्री और यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी दंगाइयों और अपराधियों के आगे घुटने टेकते थे और अपने शासन में त्योहारों को दंगों और अराजकता की बलि चढ़ाते थे।

Wed, 15 Oct 2025 04:24 PMDinesh Rathour लखनऊ, पीटीआई
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पिछली समाजवादी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि उसके नेता, मंत्री और यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी दंगाइयों और अपराधियों के आगे घुटने टेकते थे और अपने शासन में त्योहारों को दंगों और अराजकता की बलि चढ़ाते थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को एलपीजी रिफिल सब्सिडी वितरित करने के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में शांति बहाल की और यह सुनिश्चित किया कि पिछले साढ़े आठ वर्षों से दिवाली से लेकर ईद और क्रिसमस से लेकर रामनवमी तक सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाएँ। उन्होंने कहा, 2017 से पहले, एक परिवार-'सैफई' परिवार-के अलावा कोई नहीं सोचता था।

त्योहारों के दौरान दंगे भड़क उठते थे और उत्सव का उत्साह अराजकता में कुचल दिया जाता था। उन्होंने आगे कहा, गुंडे खुलेआम घूमते थे और गरीब कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहते थे। सीएम योगी ने दावा किया, समाजवादी पार्टी के मंत्री और नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी माफियाओं और दंगाइयों के चरणों में गिर जाते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पूरे राज्य को एक परिवार मानकर उस संस्कृति को बदल दिया। उन्होंने कहा, हमने परिवारवाद को खत्म किया और एक ऐसा शासन मॉडल लाया जहाँ (कल्याणकारी योजनाओं का) लाभ देने से पहले किसी की जाति, धर्म या धर्म नहीं पूछा जाता।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बांटे सिलेंडर

आदित्यनाथ ने कहा कि दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश भर में 1.86 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए उज्ज्वला सब्सिडी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की ओर से त्योहार का तोहफा बताया। उन्होंने राज्य के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना और भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की मौजूदगी में कहा, 1.86 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए कुल 1,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य ने 2021 में फैसला किया था कि उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में दो बार-होली और दिवाली के समय मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाने चाहिए, अकेले नहीं। उन्होंने कहा, यह पहल परिवारों पर बोझ कम करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

सीएम योगी ने पीएम मोदी की प्रशंसा

आदित्यनाथ ने गरीबों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की और कहा, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के गरीबों तक पहुंचने लगीं। 2014 से पहले, एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। आदित्यनाथ ने कहा कि देश भर में उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवार शामिल हैं, जो पहले लकड़ी, कोयला, गोबर या मिट्टी के तेल का उपयोग करके खाना पकाने के लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने कहा, इन ईंधनों के धुएं से बीमारी और पीड़ा होती थी। अब, एलपीजी के साथ, महिलाएं और परिवार स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कानून और व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अगर कोई त्योहारों के दौरान शांति भंग करने या परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है, तो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं। हम कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएँगे-चाहे वे कोई भी हों।

महिलाओं को धमकाने वाले तुरंत परिणाम भुगतेंगे

उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में, जो लोग महिलाओं को धमकाएँगे या शांति भंग करेंगे, उन्हें तुरंत परिणाम भुगतने होंगे - यमराज अगले चौराहे पर उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, आदित्यनाथ ने कहा, सरकार हर बेटी, हर यात्री, हर व्यापारी, हर युवा, हर गरीब और वंचित व्यक्ति और हर दलित के साथ मजबूती से खड़ी है। किसी को भी उनका शोषण या नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, युवाओं को रोज़गार प्रदान करना और गरीबों के अधिकारों की गारंटी देना उनके प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं। आदित्यनाथ ने लोगों से स्थानीय कारीगरों का समर्थन करने और दिवाली के दौरान स्वदेशी उत्पाद खरीदने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, इस दिवाली जलाया जाने वाला हर दीया हमारे कुम्हारों द्वारा, लक्ष्मी और गणेश की हर मूर्ति हमारे स्थानीय कारीगरों द्वारा और हर उपहार भारत में बनाया जाना चाहिए। आदित्यनाथ ने कहा, यह पैसा हमारे मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों के पास जाना चाहिए - यही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। उन्होंने आगे कहा कि 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं, क्योंकि समृद्धि तभी आएगी जब स्थानीय श्रमिकों की आय बढ़ेगी।