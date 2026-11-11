अखिलेश को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, पहले गोली चलवाने के लिए माफी मांगें; संतों ने खोला मोर्चा
अयोध्या के संतों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संतराजकुमार दास ने शर्त रख दी कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उन्हें माफी मांगनी होगी नहीं तो अयोध्या में घुसने नहीं देंगे।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे से पहले संत समाज मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या के संतों ने बड़ी बैठक की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने कहा कि दर्शन करने आ रहे अखिलेश का स्वागत है। राजकुमार दास ने शर्त रख दी कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उन्हें माफी मांगनी होगी। जो लोग उस घटना में हताहत हुए उनके परिजनों से माफी मांगनी होगी, नहीं तो अयोध्या में घुसने नहीं देंगे।
अयोध्या में बुधवार को मणिराम दास छावनी में उत्तराधिकारी कमलनयन दास की अध्यक्षता में अयोध्या के प्रमुख 400 संतों की बैठक चल रही है। इस बैठक में अयोध्या के संत-महंत शामिल हैं। बैठक में अखिलेश यादव के अयोध्या पर दौरे को लेकर संतों ने मोर्चा खोला है। संतों ने अपना पक्ष रखे। संतों ने अखिलेश यादव के अयोध्या आने को विरोध जताया है। संतों ने अखिलेश के सामने एक शर्त भी रखी है। संतों का कहना है कि अयोध्या आने से पहले अखिलेश कारसेवकों के परिजनों से माफी मांगें। इसके बाद ही अयोध्या आकर दर्शन-पूजन करें।
पवन पांडेय ने अखिलेश के दौरे का ऐलान किया
आपको बता दें कि एक मीडिया के कार्यक्रम में सपा के पूर्व मंत्री तेज नरायन पांडेय ऊर्फ पवन पांडेय ने घोषणा की थी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या आएंगे। पवन पांडेय ने कहा कि अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ 12 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। पवन पांडेय ने यह भी कहा था कि उनका दौरा पूरी तरह धार्मिक होगा। वे पूरा दिन रामनगरी में बिताएंगे। अखिलेश यादव पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन करेंगे। अखिलेश यादव इसके बाद राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान सपा प्रमुख के साधु-संतों और महंतों से मिलने का भी कार्यक्रम है। पवन पांडेय के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है।
अयोध्या जाने के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी
वहीं बुधवार को लखनऊ में प्रेसवार्ता के दौरान अयोध्या जाने के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी और टाल गए। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान सबके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केदारेश्वर भी जाएंगे। मथुरा भी जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का मतलब पहले दर्शन और फिर आशीर्वाद। उन्होंने कहा कि हमारे घर में शिव और राम गोपाल दोनों पहले से हैं। दोनों चाचा हमारे साथ हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें