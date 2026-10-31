जातिवाद और जिन्नावाद का मुकाबला मिलकर करेंगे; सरदार पटेल को CM योगी ने नमन किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद समाज की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। जाति-क्षेत्र के नाम पर बंटने से देश की एकता कमजोर होती है। जिन्ना को आदर्श मानने वाले सरदार पटेल के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। पटेल की 151वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद ऐसी बीमारियां हैं, जो समाज की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती हैं। जब समाज जाति और क्षेत्र के नाम पर बंटता है तो राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है और आक्रांताओं को हमला करने का मौका मिलता है। जिन्ना को आदर्श मानने और समाज को बांटने वाले लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। लौहपुरुष का अनुयायी वही है, जो भारत की एकता और सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। सीएम योगी शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती पर जीपीओ स्थित उनकी प्रतिमा पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने सरदार पटेल को भारत गणराज्य का शिल्पी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेतृत्वकर्ता बताया। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन राष्ट्रीय एकता की शपथ, एकता दौड़ और विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए समाज को जोड़ने का अभियान चलाया जाता है। पिछले वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भी सरकार ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए थे।