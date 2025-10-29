तुम्हें डिफेंडर समेत बम से उड़ा देंगे, उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी को धमकी, संभल में केस

संक्षेप: 'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी को जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्हें बिहार में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी ऐसे समय आई है जब अमित जानी बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं। संभल एसपी के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

बिहार में तुम्हें तुम्हारी डिफेंडर सहित बम से उड़ा देंगे। यह धमकी उदयपुर फाइल्स बनाने वाले फिल्म निर्माता अमित जानी को फोन पर मिली है। अमित जानी जल्द ही बिहार चुनाव प्रचार के सिलसिले में जाने वाले हैं। वह संभल फाइल्स भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जानी को धमकी तब मिली जब संभल स्थित क्षेमनाथ तीर्थ पर रुद्राभिषेक करके लौट रहे थे। कॉल करने वाले ने खुद को कश्मीर से 'शब्बीर' बताया और उन्हें उनकी आगामी फिल्म परियोजनाओं और बिहार चुनाव में बीजेपी के प्रचार को लेकर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

फोन कॉल के दौरान कॉलर ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि तुम वही हो जो उदयपुर फाइल और अब संभल फाइल बना रहे हो। बिहार चुनाव में बीजेपी के प्रचार में जा रहे हो। बिहार में तुम्हें तुम्हारी डिफेंडर सहित बम से उड़ा देंगे। फोन करने वाले की तरफ से उनके निजी वाहन 'डिफेंडर' का नाम लेकर बम से उड़ाने की धमकी देना, यह दर्शाता है कि धमकी देने वाले उनके मूवमेंट और सुरक्षा प्रोटोकॉल से परिचित हैं। इस पृष्ठभूमि में, जानी ने इस कॉल को महज एक मज़ाक नहीं, बल्कि एक गंभीर खतरे की चेतावनी मानते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की।

एसपी से शिकायत, केस दर्ज मामले की गंभीरता को देखते हुए अमित जानी ने तत्काल संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) को एक शिकायती पत्र सौंपा। एसपी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। संभल के कोतवाल अनुज तोमर ने बताया कि एसपी के निर्देश पर अमित जानी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति मोहम्मद शब्बीर और इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दर्ज मुकदमे के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉलर की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है।

वाई श्रेणी सुरक्षा केवल यूपी-दिल्ली तक सीमित गौरतलब है कि अमित जानी को गृह मंत्रालय की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन यह सुरक्षा घेरा केवल उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित है। यह धमकी इसलिए भी बेहद गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि अमित जानी का कार्यक्रम 1 से 8 नवंबर तक बिहार के विभिन्न जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का है। यह प्रचार अभियान उन्हें उनकी वर्तमान सुरक्षा सीमा से बाहर ले जाएगा, जिससे उन पर हमले का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।