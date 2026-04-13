पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ा देंगे...पीलीभीत, बदायूं समेत यूपी के आठ जिलों में पहुंचा धमकी भरा मेल
यूपी में एक बार फिर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी पोस्ट ऑफिस के बरेली स्थित मंडलीय कार्यालय, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर समेत आठ जिलों में डाकघर पासपोर्ट सेवा कार्यालयों को मेल के जरिए दी गई है।
Bareiily News: यूपी में एक बार फिर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी पोस्ट ऑफिस के बरेली स्थित मंडलीय कार्यालय, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर समेत आठ जिलों में डाकघर पासपोर्ट सेवा कार्यालयों को मेल के जरिए दी गई है। जैसे ऑफिसों में धमकी भरा मेल आया तो हड़कंप मच गया।
सोमवार दोपहर सूचना मिलते ही सुरक्षा दलों ने संबंधित कार्यालयों में जांच की, हालांकि कहीं भी खतरे की पुष्टि न होने पर वहां दोबारा से काम शुरू कराया गया। बता दें कि इससे पूर्व 27 मार्च को भी ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। बरेली के मंडलीय कार्यालय के अधिकृत मेल पर रविवार रात अज्ञात व्यक्ति ने मेल किया।
ऑफिस खुलते ही अधिकारी को दिखा मेल
सोमवार को ऑफिस खुलने पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने मेल देखा। उसमें किसी मैथ्यू वैनडाइक और जाफर सादिक को रिहा करने और बरेली समेत पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद और नगीना (बिजनौर) के डाकघर पासपोर्ट सेवा कार्यालयों में साइनाइड से भरे 14 आईईडी बम लगाए जाने की बात लिखी थी। मेल में सोमवार दोपहर 01:15 बजे धमाके किए जाने की चेतावनी दी गई थी। अधिकारी ने सभी संबंधित जिलों के डाकघर सेवा केंद्रों के प्रभारियों को सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
पीलीभीत के पासपोर्ट सेवा केंद्र की काटी गई बिजली
बरेली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय प्रियदर्शिनी नगर व पासपोर्ट सेवा केंद्र पीलीभीत बाईपास में डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ता, एन्टी सबोटॉज, एटीएस ने सघन चेकिंग की। उधर, पीलीभीत के क्षेत्रीय पासपोर्ट सेवा केंद्र के परिसर की बिजली काट दी गई और सायरन बजाकर कर्मचारियों व वहां मौजूद आम लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। बदायूं और शाहजहांपुर में भी एहतियाती कदम उठाए गए। हालांकि किसी स्थान पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या खतरे की पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। इस संबंध में बरेली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की अधिकृत मेल में एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। इसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय व आठ पासपोर्ट सेवा केंद्रों को बम से सोमवार दोपहर 01:15 पर उड़ाने की धमकी दी गई थी। सभी जगह चेकिंग कराने पर कुछ नहीं मिला।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।