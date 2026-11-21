राजा भैया ने कुंडा में आयोजित श्रीराम कथा के समापन के दिन बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरोधियों काे आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते थे कि बाबा बागेश्वर को उत्तर प्रदेश में न आने देने की धमकी देने वाले कौन हैं इसलिए खुद उन्हें प्रयाग से सड़क मार्ग से ले आए।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा के योगीराज देवरहा बाबा मंडपम में आयोजित श्रीराम कथा सुनाने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 16 नवंबर की शाम प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां से कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उनके सारथी बने। वह खुद कार चलाकर उन्हें कथा स्थल तक ले आए। राजा भैया ने अब इसकी वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि वह चाहते तो बाबा बागेश्वर को हेलीकॉप्टर से ला सकते थे लेकिन वह खुद गए क्योंकि वह देखना चाहते थे कि उन्हें रोकने वाले हैं कौन? राजा भैया ने कहा कि ये तक कहा गया था कि बागेश्वर बाबा को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। यदि ये बातें मेरे लिए कही गई होतीं तो हम आज ये बात नहीं बोलते।

राजा भैया ने कहा कि आपने देखा होगा कि जबसे श्रीराम कथा हो रही है तबसे रोज 3-4 हेलीकॉप्टर से वीवीआईपी लोग आ रहे हैं। यदि हम चाहते थे तो बागेश्वर धाम सरकार जब प्रयाग में लैंड किए तो यहां तक हेलीकॉप्टर से भी उन्हें ला सकते थे लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि रोकने वाले हैं कौन इसलिए मैं स्वयं वहां गया। ये भी जान लीजिए कि हमने पुलिस प्रशासन को भी कोई सूचना नहीं की थी कि हम लोग सड़क मार्ग से आ रहे हैं। रास्ते में कोई दिखा नहीं।

कुंडा विधायक राजा भैया ने कहा कि ये जनता का बल है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार से कुछ लोगों को इस वजह से दिक्कत है क्योंकि ये हिंदुओं को एक करने, जाति-पांति का भेदभाव हटाने की बात करते हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू एक हों, हमारे बीच में जो कुरीतियां हैं वे दूर हों। अंग्रेजों ने एक तरीका निकाला था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो आज भी वही हो रहा है। अंग्रेज तो छोड़कर चले गए लेकिन राजनीतिक दल आज भी उसी खेल को खेल रहे हैं, एक-आध अपवाद हो सकता है।