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हम चाहते हैं कि सपा संग गठबंधन में जो भी चुनाव लड़े, उसे .., अखिलेश ने 2027 को लेकर साफ की तस्वीर

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अखिलेश ने 2027 को लेकर साफ की तस्वीर की है। अखिलेश ने कहा कि हम चाहते हैं कि सपा के साथ गठबंधन में जो भी चुनाव लड़े, उसे चुनाव जीतने के लिए हमारी बूथ लेवल तक की मजबूत संगठनात्मक शक्ति का पूरा फायदा मिले। क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि बात सीट की नहीं, जीत की है।

हम चाहते हैं कि सपा संग गठबंधन में जो भी चुनाव लड़े, उसे .., अखिलेश ने 2027 को लेकर साफ की तस्वीर

Akhilesh Yadav news: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस व अन्य दलों से गठबंधन को लेकर भी तस्वीर साफ की। कहा कि 2027 में पीडीए की सरकार बनाने के लिए हम सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मुस्तैद रहने के लिए तैयार कर चुके हैं। कहा कि हम चाहते हैं कि सपा के साथ गठबंधन में जो भी चुनाव लड़े, उसे चुनाव जीतने के लिए हमारी बूथ लेवल तक की मजबूत संगठनात्मक शक्ति का पूरा फायदा मिले। क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस बार किसी दल की नहीं बल्कि एक समुदाय की सरकार बनेगी। यह बात हम पहले ही कह चुके हैं और उस समुदाय का नाम है पीडीए। इस पीडीए सुमदाय में देश के सभी समाजों की आबादी के वो 95 फीसद पीडीए लोग शामिल हैं, जो पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। कहा कि भाजपा निर्दोषों के साथ अन्याय को अपनी सफलता मानती है। बेसहारों के घरों को तोड़ना और लोगों को उजाड़ने को भाजपा अपनी ताकत समझती है। बुलडोजर का आतंक लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए सत्ता का दुरुपयोग लोकतंत्र के विरुद्ध है।

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अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकारों को संवेदनशील और मानवीय आचरण करना चाहिए। राज्य की ताकत का गलत प्रयोग लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के खिलाफ है। सरकारों की नैतिक और विधिक जिम्मेदारी होती है। किसी भी व्यक्ति के घर को तब तक बचाना, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाय। किसी को झूठे मुकदमों में फंसाना और बिना कारण फर्जी मुठभेड़ की आड़ में गोली का दुरुपयोग अनुचित है। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में मंहगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर समेत हर चीज की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। कहा कि भाजपा सरकार मंहगाई रोकने में विफल है। सपा महंगाई रोकने के लिए ‘दाम बांधो नीति’ को लेकर प्रतिबद्ध है।

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भाजपा सरकार आरक्षण को छीन रही

अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण को छीन रही है। पीडीए को धोखा दे रही है। भाजपा ने सत्ता के अंहकार में गरीबों को पीड़ा पहुंचाई है। लोगों को अपमानित किया है। किसान, नौजवान, दुखी हैं। पीड़ित, दुखी लोग भाजपा के विरोध में है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। भाजपा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था बर्बाद कर दिया है। बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सपा कार्यकर्ता और नेता बूथों पर सतर्क रहें। भाजपा से सावधान रहकर जमीन पर कार्य करें।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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