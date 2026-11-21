राजा भैया के पिता भदरी नरेश उदय प्रताप सिंह ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर एक पोस्ट में सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी। उन्होंने लिखा कि हमें एक कट्टर हिंदूवादी प्रधानमंत्री की जरूरत है। कुंडा में आयोजित बाबा बागेश्वर की श्रीराम कथा के बीच भदरी नरेश की इस मांग की काफी चर्चा हो रही है।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा में आयोजित बाबा बागेश्वर की श्रीराम कथा के बीच यजमान विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता भदरी नरेश राजा उदय प्रताप सिंह ने सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग रख दी। राजा उदय प्रताप सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि हिंदू विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमें एक कट्टर हिंदूवादी प्रधानमंत्री की जरूरत है, और इस समय केवल योगी आदित्यनाथ ही उसके लिए उपयुक्त हैं। उनकी इस पोस्ट पर कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। राजा भैया की 91 वर्षीय मां मंजुला राजे कथा स्थल पर पहुंची और दर्शन किया।

राजा भदरी की इस मांग को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूजर्स अपने-अपने हिसाब से इस मांग के मायने निकाल रहे हैं और अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। उधर, शुक्रवार को तीन दिवसीय कथा के समापन के मौके पर बाबा बागेश्वर ने योगीराज देवरहा बाबा कथा मंडपम में सुबह 11 बजे से दिव्य दरबार लगाया। उन्होंने लोगों की अर्जियां सुनीं। बाबा ने पंडाल में बैठे कन्नौज से आए अरविन्द, अहिबरनपुर के राजकुमार उर्फ राजू, सैफाबाद से अखिलेश कुमार सिंह, राजेन्द्र कुमार, लालगंज की रिंकी कुमारी, बृजेश सिंह, मनोरमा, राम कुमारी, लक्ष्मी राजपूत, कालीचरण आदि की पर्ची खोली। नाम लेकर उनको बुलाया और उनसे अर्जी लगवाई।

कथा में सियासी हस्तियों के जमावडे से हलचल सनातन को बढ़ाने का संदेश देने के साथ कुंडा में राजा भैया द्वारा आयोजित बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा में प्रदेश और देश की कई सियासी हस्तियां पहुंचीं। इन हस्तियों के पहुंचने से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। इस बीच राजा भदरी ने सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठाकर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। कथा के समापन के दिन यानी शुक्रवार को भी कई राजनीतिक लोग कुंडा पहुंचे। इनमें भाजपा सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक पूजा पाल, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, विधायक अजय सिंह, सुरेंद्र मैथानी आदि शामिल रहे।