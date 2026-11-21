हमें चाहिए कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री, राजा भैया के पिता भदरी नरेश ने कर दी योगी को PM बनाने की मांग
राजा भैया के पिता भदरी नरेश उदय प्रताप सिंह ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर एक पोस्ट में सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी। उन्होंने लिखा कि हमें एक कट्टर हिंदूवादी प्रधानमंत्री की जरूरत है। कुंडा में आयोजित बाबा बागेश्वर की श्रीराम कथा के बीच भदरी नरेश की इस मांग की काफी चर्चा हो रही है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा में आयोजित बाबा बागेश्वर की श्रीराम कथा के बीच यजमान विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता भदरी नरेश राजा उदय प्रताप सिंह ने सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग रख दी। राजा उदय प्रताप सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि हिंदू विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमें एक कट्टर हिंदूवादी प्रधानमंत्री की जरूरत है, और इस समय केवल योगी आदित्यनाथ ही उसके लिए उपयुक्त हैं। उनकी इस पोस्ट पर कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। राजा भैया की 91 वर्षीय मां मंजुला राजे कथा स्थल पर पहुंची और दर्शन किया।
राजा भदरी की इस मांग को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूजर्स अपने-अपने हिसाब से इस मांग के मायने निकाल रहे हैं और अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। उधर, शुक्रवार को तीन दिवसीय कथा के समापन के मौके पर बाबा बागेश्वर ने योगीराज देवरहा बाबा कथा मंडपम में सुबह 11 बजे से दिव्य दरबार लगाया। उन्होंने लोगों की अर्जियां सुनीं। बाबा ने पंडाल में बैठे कन्नौज से आए अरविन्द, अहिबरनपुर के राजकुमार उर्फ राजू, सैफाबाद से अखिलेश कुमार सिंह, राजेन्द्र कुमार, लालगंज की रिंकी कुमारी, बृजेश सिंह, मनोरमा, राम कुमारी, लक्ष्मी राजपूत, कालीचरण आदि की पर्ची खोली। नाम लेकर उनको बुलाया और उनसे अर्जी लगवाई।
कथा में सियासी हस्तियों के जमावडे से हलचल
सनातन को बढ़ाने का संदेश देने के साथ कुंडा में राजा भैया द्वारा आयोजित बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा में प्रदेश और देश की कई सियासी हस्तियां पहुंचीं। इन हस्तियों के पहुंचने से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। इस बीच राजा भदरी ने सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठाकर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। कथा के समापन के दिन यानी शुक्रवार को भी कई राजनीतिक लोग कुंडा पहुंचे। इनमें भाजपा सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक पूजा पाल, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, विधायक अजय सिंह, सुरेंद्र मैथानी आदि शामिल रहे।
धीरेंद्र शास्त्री बोले कोई हिंदुओं को छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा
एक तरफ राजा भदरी ने कट्टर हिंदूवादी प्रधानमंत्री के तौर पर सीएम योगी को पीएम बनाने की मांग रखी तो दूसरी ओर बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन और हिंदुओं की एकता की बात की। उन्होंने कहा कि तीन दिन हम लोग राम कथा की चर्चा में गोता लगाते रहे, यह संपूर्ण उत्सव दिव्य, भव्य और नव्य हुआ। इसमें यह दिखाई पड़ा कि आने वाले दिनों में अगर कोई हिंदुओं को छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कथा को जो कुछ लोग रोकने वाले थे, उनकी ठठरी बर गई।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें