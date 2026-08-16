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आपको एकतरफा वोट डाला...इमरान मसूद को सड़क के लिए लोगों ने घेरा, बोले- अभी होगा

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को युवाओं ने सड़क की बदहाली को लेकर घेर लिया। लोगों ने लंबे समय से जर्जर सड़क का निर्माण जल्द कराने की मांग की। सांसद ने “अभी काम होगा” का आश्वासन दिया, जिसके बाद समर्थकों ने नारे लगाए।

Congress MP Imran Masood
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

सहारनपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को स्थानीय युवाओं ने सड़क की बदहाली को लेकर घेर लिया। खाता खेड़ी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवाओं और स्थानीय लोगों ने सांसद के सामने लंबे समय से खराब पड़ी सड़क की समस्या उठाई और जल्द निर्माण कराने की मांग की। इस दौरान कुछ युवाओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कार्यक्रम में पहुंचे इमरान मसूद से लोगों ने कहा कि क्षेत्र की सड़क काफी समय से जर्जर हालत में है।

सड़क को लेकर इमरान सांसद को लोगों ने घेरा

सड़क की बदहाली को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। लोगों ने सांसद से मौके पर सड़क की स्थिति देखने और समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की। इस दौरान एक युवक ने सांसद से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “हमने एकतरफा वोट डाल रखे हैं आपको।” युवाओं का कहना था कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद तक पहुंचाया है, इसलिए अब उनकी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। सड़क खराब होने से लोगों को रोजाना आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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सड़क निर्माण में देरी को लेकर उठाए सवाल

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवाओं को सांसद से सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर सवाल करते हुए देखा और सुना जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवाओं ने सांसद से जल्द कार्रवाई कराने की मांग की। लोगों की शिकायत सुनने के बाद इमरान मसूद ने उन्हें जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा, “अभी काम होगा।” उनके आश्वासन के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद कुछ युवाओं ने सांसद के समर्थन में “इमरान मसूद जिंदाबाद” के नारे भी लगाए।

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लोग बोले- एकतरफा वोट देते हैं

सांसद अपने समर्थकों के साथ वहां से चले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और निर्माण में देरी से लोगों को परेशानी हो रही है। अब लोगों की नजर सांसद के आश्वासन पर है कि सड़क निर्माण का काम वास्तव में कब शुरू होता है। फिलहाल कार्यक्रम के दौरान सांसद के घेराव और सड़क को लेकर युवाओं की नाराजगी का वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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