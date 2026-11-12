हमने शरीफ को मारा, सीआरपीएफ हमले के आरोपी की हत्या की इस गैंग ने ली जिम्मेदारी

रामपुर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए हमले में आरोपी शरीफ की हत्या की जिम्मेदारी झारखंड के राहुल सिंह गैंग ने ली है। इस गैंग की तरफ से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आई है।

2007 के बहुचर्चित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफ की सरेराह गोली मारकर हुई हत्या के बाद की जिम्मेदारी झारखंड के राहुल गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर झारखंड के राहुल सिंह गैंग के नाम से एक पोस्ट सामने आई है। फेसबुक पर राहुल नाम की आईडी से 10 नवंबर को की गई पोस्ट में शरीफ की हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई है। पोस्ट में हमले के अन्य आरोपियों को भी खुलेआम धमकी दी गई है। वहीं, हत्याकांड की जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। पुलिस इन सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। हालांकि, जांच में अभी तक किसी गैंग की संलिप्तता या हत्या में उसकी भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है।

फेसबुक पोस्ट की शुरुआत जय श्रीराम, जय महाकाल और जोहार झारखंड के नारों से की गई है। इसके बाद वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए हमले का जिक्र किया गया है। पोस्ट में दावा किया गया है कि उस हमले में देश के सात जवान शहीद हुए थे। आगे लिखा गया है कि हमले में शामिल रहे मोहम्मद शरीफ की खजुरिया थाने के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

शरीफ की हत्या को बताया इंसाफ पोस्ट में शरीफ की हत्या को इंसाफ बताते हुए लिखा गया है कि अदालत से उनके युवा भाइयों को न्याय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने खुद इंसाफ कर दिया। इसके साथ ही हमले में शामिल रहे दूसरे लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि वे अपनी तैयारी कर लें, जल्द ही उनका नंबर आने वाला है। पोस्ट में राहुल सिंह और आजाद सरकार के नाम से हैशटैग भी लगाए गए हैं। इस तरह पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने के दावे के साथ दूसरे लोगों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है।

कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस सोशल मीडिया पर झारखंड के कथित राहुल सिंह गैंग के नाम से सामने आई पोस्ट ने हत्याकांड की जांच में नया बिंदु जोड़ दिया है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। पुलिस इन दोनों संभावित कनेक्शन समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्ट करने वाले की सही पहचान, उसका किसी गिरोह से संबंध और हत्या में उसकी भूमिका की पुष्टि की जा रही है। अभी तक किसी गैंग की संलिप्तता या गैंगवार होने की पुष्टि नहीं हुई है।

पोस्ट करने वाले तक पहुंचना भी चुनौती मोहम्मद शरीफ की हत्या के मामले में पुलिस पहले से ही हमलावरों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह तलाश रही है। अब सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले व्यक्ति तक पहुंचना भी जांच का अहम हिस्सा बन गया है। पुलिस को एक ओर हत्याकांड की साजिश और हमलावरों के नेटवर्क का पता लगाना है, वहीं दूसरी ओर पोस्ट के स्रोत और उसमें नामों की पड़ताल करनी है।

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि पोस्ट करने वाले की पहचान और अन्य बिंदुओं पर टीम को लगाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आया है, इसे भी जांच के दायरे में रखा गया है। मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

विदेश से गैंग चलाता है राहुल, जारी हो चुका है रेड कॉर्नर नोटिस यूपी के रामपुर जिले के खजुरिया में मोहम्मद शरीफ की हुई हत्या में झारखंड कनेक्शन सामने आया है। झारखंड के कुख्यात अपराधी राहुल सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वैसे झारखंड-बिहार के बाहर किसी बड़े वारदात में राहुल सिंह गैंग ने पहली बार अपनी जिम्मेदारी ली है। अमूमन राहुल के निशाने पर झारखंड के कोयला, बालू और जमीन कारोबारी रहे हैं। राहुल गैंग के खिलाफ रांची समेत राज्य के कई जिलों में हत्या और रंगदारी के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

राहुल सिंह विदेश में बैठकर अपने गुर्गों के जरीए न सिर्फ रंगदारी की रकम की वसूली करवाता है बल्कि गोलीबारी की वारदातों को भी अंजाम दिलवाता है। झारखंड पुलिस की दबिश के बाद गैंगस्टर राहुल विदेश भाग गया। उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भी जारी है। रांची समेत राज्यभर की पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। बताया जाता है कि राहुल सिंह गैंगस्टर अमन साहु का करीबी था। अमन साहु के एनकाउंटर के बाद राहुल विदेश भाग गया। सोशल मीडिया हैंडिल करने वाला मयंक के साथ ही रहने लगा था

गैंगस्टर राहुल की तलाश में जुटी है पुलिस अमन साहू गिरोह झारखंड सहित आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा है। गिरोह से जुड़े लोगों पर रंगदारी, धमकी और अन्य संगीन आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप लगते रहे हैं। हाल के दिनों में कांके रिंग रोड स्थित पेट्रोल पंप में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसकी जिम्मेवारी भी राहुल सिंह ने ही ली थी। मामले में रांची पुलिस ने गैंग का गुर्गा शाहीद अंसारी समेत तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरफ्तारी के दौरान भागने के क्रम में रांची पुलिस ने शाहीद अंसारी का हाफ एनकाउंटर भी किया।

शरीफ पर बरसाईं थीं आठ गोलियां, सिर में तीन और पेट में चार लगीं मोहम्मद शरीफ की सरेराह गोली मारकर हुई हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। शुरुआती जांच में जहां चार गोलियां मारे जाने की बात सामने आ रही थी, वहीं बुधवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमले की पूरी तस्वीर साफ कर दी। हमलावरों ने शरीफ पर एक-दो नहीं, बल्कि आठ गोलियां दागी थीं। इनमें तीन गोलियां सिर, चार पेट और एक हाथ में लगी थी।

खजुरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम हुई इस वारदात में हमलावरों ने शरीफ को संभलने तक का मौका नहीं दिया। पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए वह थाने पहुंचा था, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद वह अपने बेटे अबु के साथ बाइक से घर लौट रहा था। थाने से करीब 300 मीटर आगे ही बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। अचानक हुए हमले में शरीफ को बचने या संभलने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए।

शुरुआत में पुलिस को शरीफ के शरीर में चार गोलियां लगने की जानकारी मिली थी। बुधवार को हुए पोस्टमार्टम में आठ गोलियों की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, तीन गोलियां सिर, चार पेट और एक हाथ में लगी थी। हमले में सिर और पेट को निशाना बनाए जाने से वारदात की गंभीरता सामने आई है।

उधर, बेटे अबूवाइज की तहरीर पर पुलिस ने दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के साथ ही हत्या के पीछे की वजह तलाशने में जुटी है। थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर हुई वारदात ने पुलिस सुरक्षा और खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं।