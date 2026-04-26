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हम भार बन चुके हैं तो बता दें, 2027 और 2029 में दिखा देंगे, बृजभूषण शरण सिंह की हुंकार

Apr 26, 2026 05:37 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा बिहार की धरती से दिए बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दें कि हमारी जरूरत नहीं है। फिर चाहे 2027 हो या 2029, तब पता चल जाएगा कि उनकी अहमियत कितनी है।

हम भार बन चुके हैं तो बता दें, 2027 और 2029 में दिखा देंगे, बृजभूषण शरण सिंह की हुंकार

Brijbhushan Sharan Singh News: भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैसरगंज पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा बिहार की धरती से दिए बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। भागलपुर मेंआयोजित किए गए बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में उनके समाज की उपस्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दें कि हमारी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि अब उनकी जरूरत नहीं है, तो खुलकर कहा जाए फिर चाहे 2027 हो या 2029, तब पता चल जाएगा कि उनकी अहमियत कितनी है।

बृजभूषण शरण सिंह ने मंच क्षत्रिय समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए आत्ममंथन की सलाह भी दी। साथ ही नाराजगी जताते हुए कहा कि यह हमारे का नतीजा है कि आज हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है। बृजभूषण ने कहा कि कहा कम और समझो ज्यादा। उन्होंने ठाकुरों के शोषण के आरोपों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने दूसरे समाज के लोगों से कहा कि हम आपके दुश्मन नहीं है। आपके दुश्मन आपके समाज के लोगों हैं जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं।

दिनकर की कविता और हनुमान चालीसा भी सुनाया

रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि समाज ने क्रांतिकारियों के योगदान पर मौन रहकर गलती की। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं और हनुमान चालीसा के जरिए इरादे को स्पष्ट और मजबूत रखने की जरूरत है। बृजभूषण शरण सिंह समाज से कहा कि अब समझाने का वक्त बीत चुका है, अब अपनी ताकत पहचानने और बल, बुद्धि, विद्या अर्जित करने का समय है।

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संविधान वाले बयान को दोहराया

बृजभूषण ने अपने गोंडा वाले बयान को दोहराते हुए कहा कि संविधान केवल बाबा साहब ने नहीं बल्कि 242 सदस्यों वाली सभा ने बनाया था, जिसमें बिहार का सबसे बड़ा योगदान था जिसे भुला दिया गया। इस कार्यक्रम में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी सहित बिहार प्रदेश के अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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