चुनाव आयोग को हमने शपथ पत्र दिया था, पर कुछ नहीं हुआ; राहुल गांधी के बाद अखिलेश बरसे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर बरसे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शिकायतों के साथ शपथ पत्र मांगा है। इसी को लेकर अखिलेश ने कहा कि हमने 18 हजार शपथ पत्र के साथ शिकायतें दी थीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने उनसे शपथपत्र मांगा है। इसी शपथपत्र को लेकर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर बरसे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में खास वोटरों के नाम काट दिए गए थे। तब चुनाव आयोग को हमने शपथ पत्र के साथ शिकायतें दी थीं। चुनाव आयोग को 18 हजार शपथ पत्र के साथ शिकायतें सौंपी गई थीं। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक बीएलओ तक नहीं हटाया गया है।

नई दिल्ली में संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर 18 हजार वोट डिलीट किए गए थे। यह 18 हजार लोग वोट नहीं डाल पाए थे। शपथपत्र के साथ हमने चुनाव आयोग को इन ब्योरा दिया था। इसके बावजूद किसी भी आरोप और किसी भी बीएलओ पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश ने कहा कि अभी जो उपचुनाव हुआ था जहां पर पुलिस खड़ी होकर सर्विस रिवाल्वर निकालकर वोटरों को रोकने की कोशिश कर रही थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ।

अखिलेश ने कहा कि कुंदरकी का सीसीटीवी फुटेज लेकर आइए, आपको पुलिस वाले वोट डालते हुए नजर आएंगे। कहा कि यह लोग अयोध्या में चुनाव हारे थे, इसलिए मिल्कीपुर में हराना जरूरी थी, इसलिए पूरी सेटिंग की गई थी। किस अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाना है। पीठासीन अधिकारी को क्या टार्गेट दिए गए हैं, इसकी रिकॉर्डिंग तक चुनाव आयोग को दी गई थी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अखिलेश ने कहा कि कितनी भी शिकायत कीजिए किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। चुनाव आयोग किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता है। सरकार बदलती है तो डीजीपी, मुख्य सचिव और जिन अधिकारियों की शिकायत होगी, वह हट जाएंगे। लेकिन कितनी भी शिकायत कर लीजिए चुनाव आयोग अधिकारियों को नहीं हटाता है। वोटर लिस्ट की शिकायत पर प्रशासन को साथ देना चाहिए लेकिन वह साथ नहीं देता है।

