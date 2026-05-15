हमने तो पहले ही कहा था साइकिल से बेहतर कुछ नहीं, पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश का तंज
अखिलेश ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं, नेताओं और परिचितों से मुलाकात में कहा कि 2027 में विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा है। समय कम है। लोकतंत्र बचाने में यूपी की बड़ी जिम्मेदारी है।
Akhilesh yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश संकट में है। भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। जो हालात हैं, उसमें महंगाई में लगातार वृद्धि होगी। भाजपा सरकार की नीतियां फेल हैं। डा. राममनोहर लोहिया की दाम बांधो नीति से ही महंगाई पर लगाम लगेगी। अनाप-सनाप लूट पर रोक लगेगी। आमदनी और खर्च के अनुपात में संतुलन होना चाहिए। अखिलेश ने पीएम मोदी के पेट्रोल कम खर्च करने वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं।
अखिलेश ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं, नेताओं और परिचितों से मुलाकात में कहा कि 2027 में विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा है। समय कम है। लोकतंत्र बचाने में यूपी की बड़ी जिम्मेदारी है। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करेगी, लेकिन इस बार जनता की ताकत के सामने भाजपा टिक नहीं पाएगी। भाजपा सरकार ने नौ सालों में प्रदेश में विकास का कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है। इस सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। हर विभाग और हर काम में भ्रष्टाचार है। यह सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
भाजपा राजनीतिक दल नहीं गैंग है
उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक दल नहीं गैंग है। भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। जनता को भ्रमित करती है। महिला आरक्षण कानून तत्काल 2027 में लागू होना चाहिए। भाजपा के खिलाफ पीडीए एकजुट है। पीडीए भाजपा का विकल्प है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उनके व्यवहार से किसी को कष्ट न हो। कार्यकर्ताओं और नेताओं की भाषा और व्यवहार किसी के खिलाफ न हो। राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, श्याम लाल पाल, विधायक विशंभर यादव, तूफानी सरोज, डा. एसटी हसन, जावेद आब्दी आदि मौजूद रहें।
सपाई आंधी-तूफान से मरने वालों की मदद करें: अखिलेश
वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आंधी-तूफान से भदोही, फतेहपुर, सोनभद्र, बदायूं व कई अन्य स्थानों पर 54 लोगों की मृत्यु को दुखद बताते हुए गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि आपदा के इस समय में सभी प्रभावित लोगों की यथासंभव सहायता करें। उन्होंने कहा कि घर, पेड़, दीवार गिरने से बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकार से मांग की कि राहत-बचाव का काम युद्ध स्तर पर करें, घायलों के अच्छे-से-अच्छे मुफ्त इलाज की तुरंत व्यवस्था हो, खाना-पानी शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। मृतकों का ससम्मान अंतिम संस्कार हो, इसके अतिरिक्त शीघ्र जनता के जानमाल, फसल व वाहन आदि के नुकसान का आंकलन करके बीमा राशि सुनिश्चित की जाए व मुआवजे की घोषणा की जाए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।