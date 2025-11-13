Hindustan Hindi News
हमको बम फोड़ने वाले नहीं, नारियल फोड़ने वाले चाहिए, पदयात्रा के दौरान बोले धीरेन्द्र शास्त्री

हमको बम फोड़ने वाले नहीं, नारियल फोड़ने वाले चाहिए, पदयात्रा के दौरान बोले धीरेन्द्र शास्त्री

संक्षेप: धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन पदयात्रा का उद्देश्य हिन्दुओं को एक करना है, इसलिये 150 किलोमीटर की दिल्ली से लेकर वृंदावन तक पदयात्रा निकाल रहे हैं।

Thu, 13 Nov 2025 11:21 PMDinesh Rathour कोसीकलां (मथुरा), विनोद अग्रवाल
दिल्ली से वृंदावन बांके बिहारी तक जाने के लिए शुरु हुई बागेश्वर धाम के पीठाश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा गुरुवार को होडल अनाज मण्डी परिसर से चलकर गुरुवार दोपहर कोटवन बॉर्डर पर पहुंची। जहां पर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तथा पदयात्रा में शामिल साधु संतों का कोटवन गांव स्थित ब्रजभूषण मंदिर के महंत माधवदास महाराज सहित अन्य संतों के साथ प्रदेश के गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी, जिलाध्यक्ष निर्भय पाण्डेय, प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, पालिकाध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल, रामलीला संस्थान के पूर्व अध्यक्ष कमलकिशोर वार्ष्णेय, समाजसेवी विवेक चौधरी द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

स्वागत के दौरान पीठाश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की बरसाना के मन्दिर से आयीं बेटियों ने आरती उतारी। विद्वानों द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन पदयात्रा का उद्देश्य हिन्दुओं को एक करना है, इसलिये 150 किलोमीटर की दिल्ली से लेकर वृंदावन तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग भारत देश में एकता चाहते हैं, हमको बम फोड़ने वाले नहीं, नारियल फोड़ने वाले चाहिये। अगर आज भी हिन्दू एक नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं, जब हिन्दु आपस में बंट जायेगा और भारत देश का बंटवारा हो जायेगा। इसलिये आज समय आ गया है। लाखों की संख्या में लोग एकजुट होने के लिए सड़कों पर आ गये हैं, इससे प्रतीत होता है कि भारत हिन्दू राष्ट्र बनकर रहेगा और गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित होगी। उन्होंने कहा कि जब तक तन में प्राण हैं, तब तक भारत और सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहेंगे।

पदयात्रा के दौरान सुबह से ही बड़ी संख्या राजमार्ग पर जमा हो गयी। पदयात्रा के स्वागत के लिये लोगों द्वारा मंच बनाये गये थे तो वहीं नगाड़े बज रहे थे। नगाड़ों की थाप पर गीतों पर महिला एवं पुरुष जमकर नृत्य करते हुय दिखायी दिये। कोटवन बॉर्डर से लेकर कोसीकलां की अनाज मंडी परिसर तक सैकड़ों लोगों द्वारा पदयात्रियों के लिये फल, मिष्ठान, चाय सहित अन्य वस्तुओं का निशुल्क वितरण किया जा रहा था।

पदयात्रियों का कोसीकलां सहित आसपास के गांवों के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। शाम को पदयात्रा कोटवन बॉर्डर से चलकर कोसीकलां के अनाज मंडी परिसर पहुंची, जहां अन्नपूर्णा रसोई द्वारा तैयार किये गये भण्डारे मे पदयात्रियों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। ठहराव स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और पीएससी के जवान तैनात रहे। शाम को पदयात्रा के ठहराव स्थल पर बागेश्वर धाम के पीठाश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा प्रवचन दिये गये और भजन संध्या का आयोजन भी किया गया।

प्रशासन सतर्क

पदयात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क रहा। एसपी (देहात) सुरेशचंद रावत ने बताया कि पूरे इलाके को 18 सेक्टरों में बांटा गया है और करीब 4,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पहले पड़ाव के बाद यात्रा मंडी समिति (अनाज मंडी) के लिए रवाना हुई, जहां रात्रि विश्राम किया गया।

श्रद्धालुओं में उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव

यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और राष्ट्रीय चेतना की यात्रा है। भक्तों ने हाथों में भगवा ध्वज और तख्तियां थाम रखी थीं, जिन पर “गर्व से कहो हम हिंदू हैं” और “सनातन ही हमारा धर्म है” जैसे नारे लिखे थे। पूरे मार्ग में भजन, कीर्तन और जयघोष से वातावरण गुंजायमान रहा।

