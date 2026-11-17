यूपी निर्वाचन आयोग के सीईओ ने मंगलवार को साफ किया कि हम धर्म के आधार पर कोई आंकड़ा नहीं देते हैं। सीएम योगी ने पिछले दिनों वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदुओं का नाम गायब होने का दावा किया था। इसी को लेकर हुए सवाल पर सीईओ स्पष्टीकरण दे रहे थे।

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कहा है कि निर्वाचन आयोग धर्म या जाति के आधार पर न तो वोटर लिस्ट तैयार करता है और न ही इस तरह का कोई आंकड़ा जारी करता है। सियासी गलियारों में वोटरों के नाम कटने को लेकर चल रही बहस पर सीईओ ने यह बात कही। सीईओ मंगलवार को एसएसआर के बाद यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर रहे थे। उनसे जब सीएम योगी के उस दावे पर सवाल किया गया, जिसमें कहा गया था कि मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का नाम गायब है। उस पर स्थिति स्पष्ट की। इसके साथ ही यह भी बताया कि यह आंकड़ा कहां से आया हो सकता है।

सीईओ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में किसी भी नागरिक के धर्म का विवरण दर्ज नहीं होता है। उन्होंने कहा कि न तो किसी धर्म, जाति या विशेष मुहल्ले को टारगेट करके नाम हटाया गया है और न ही आयोग द्वारा कभी ऐसा किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां नाम काटने का सीधा आरोप नहीं लगा है, बल्कि नाम गायब होने की बात कही गई है, लेकिन आयोग के पास धार्मिक आधार पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

कहां से मिल रहा धर्म और अन्य ब्योरा राजनीतिक दलों और अन्य समूहों द्वारा किए जा रहे धार्मिक-जातीय दावों पर सीईओ ने तकनीकी पहलू समझाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। लोग इसे डाउनलोड कर बाजार में उपलब्ध विभिन्न थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने स्तर पर विश्लेषण कर रहे हैं। सीईओ के अनुसार, अब मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करके मतदाता सूची के पिछले और मौजूदा विवरण (नाम, उम्र, महिला-पुरुष आदि) का मिलान कर कई तरह के अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग धर्म और जाति के आधार पर कोई विश्लेषण नहीं करता है।

वोटर लिस्ट में केवल सामान्य विवरण होता है दर्ज सीईओ ने जोर देकर कहा कि आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के तहत होती है। मतदाता सूची में केवल मतदाता का नाम, आयु, लिंग और पते जैसी बुनियादी जानकारियां ही रहती हैं। ऐसे में किसी विशेष समुदाय के कितने नाम छूटे या जुड़े, इस बारे में आयोग आधिकारिक रूप से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है।