धर्म के आधार पर हम कोई आंकड़ा नहीं देते, सीएम योगी के दावे पर चुनाव आयोग का जवाब
यूपी निर्वाचन आयोग के सीईओ ने मंगलवार को साफ किया कि हम धर्म के आधार पर कोई आंकड़ा नहीं देते हैं। सीएम योगी ने पिछले दिनों वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदुओं का नाम गायब होने का दावा किया था। इसी को लेकर हुए सवाल पर सीईओ स्पष्टीकरण दे रहे थे।
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कहा है कि निर्वाचन आयोग धर्म या जाति के आधार पर न तो वोटर लिस्ट तैयार करता है और न ही इस तरह का कोई आंकड़ा जारी करता है। सियासी गलियारों में वोटरों के नाम कटने को लेकर चल रही बहस पर सीईओ ने यह बात कही। सीईओ मंगलवार को एसएसआर के बाद यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर रहे थे। उनसे जब सीएम योगी के उस दावे पर सवाल किया गया, जिसमें कहा गया था कि मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का नाम गायब है। उस पर स्थिति स्पष्ट की। इसके साथ ही यह भी बताया कि यह आंकड़ा कहां से आया हो सकता है।
सीईओ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में किसी भी नागरिक के धर्म का विवरण दर्ज नहीं होता है। उन्होंने कहा कि न तो किसी धर्म, जाति या विशेष मुहल्ले को टारगेट करके नाम हटाया गया है और न ही आयोग द्वारा कभी ऐसा किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां नाम काटने का सीधा आरोप नहीं लगा है, बल्कि नाम गायब होने की बात कही गई है, लेकिन आयोग के पास धार्मिक आधार पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
कहां से मिल रहा धर्म और अन्य ब्योरा
राजनीतिक दलों और अन्य समूहों द्वारा किए जा रहे धार्मिक-जातीय दावों पर सीईओ ने तकनीकी पहलू समझाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। लोग इसे डाउनलोड कर बाजार में उपलब्ध विभिन्न थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने स्तर पर विश्लेषण कर रहे हैं। सीईओ के अनुसार, अब मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करके मतदाता सूची के पिछले और मौजूदा विवरण (नाम, उम्र, महिला-पुरुष आदि) का मिलान कर कई तरह के अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग धर्म और जाति के आधार पर कोई विश्लेषण नहीं करता है।
वोटर लिस्ट में केवल सामान्य विवरण होता है दर्ज
सीईओ ने जोर देकर कहा कि आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के तहत होती है। मतदाता सूची में केवल मतदाता का नाम, आयु, लिंग और पते जैसी बुनियादी जानकारियां ही रहती हैं। ऐसे में किसी विशेष समुदाय के कितने नाम छूटे या जुड़े, इस बारे में आयोग आधिकारिक रूप से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है।
19 लाख मतदाता जुड़े, अब भी ढाई करोड़ से ज्यादा गायब
नई मतदाता सूची में पिछली बार की तुलना में करीब 19 लाख मतदाता जोड़े गए हैं। इसके बाद भी जनसंख्या के अनुपात से तुलना करें तो अब भी ढाई करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं। चुनाव आयोग ने लोगों के अपील की है कि जिनके भी नाम सूची में नहीं हैं, वह अपने नाम अगले एक महीने में जुड़वा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।