शौकिया या नजरअंदाज करने के लिए आदेश पारित नहीं करते; अधिकारियों के टालमटोल पर हाईकोर्ट की फटकार

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिकारियों द्वारा टालमटोल या खानापूर्ति वाले जवाबी हलफनामे दाखिल करने पर हाईकोर्ट नाराज नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि हम सिर्फ अपने शौक के लिए या नजरअंदाज किए जाने के लिए आदेश पारित नहीं करते हैं।

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। दरअसल, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा टालमटोल या खानापूर्ति वाले जवाबी हलफनामे दाखिल करने पर हाईकोर्ट नाराज है। न्यायालय ने कहा है कि हम सिर्फ अपने शौक के लिए या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने के लिए आदेश पारित नहीं करते हैं।

इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने निदेशक, पंचायती राज समेत जिला प्रशासन, बहराइच की ओर से एक मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही न्यायालय ने 10 सितंबर को उसे कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यह पहला मामला नहीं है, कई मामलों में हम पाते हैं कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं, उनका उत्तर हलफनामों में नहीं दिया जाता और दाख़िल किए गए हलफनामे टालमटोल भरे होते हैं। कोर्ट प्रमुख सचिव विधि को अधिकारियों के इस रवैये पर गौर करने का भी आदेश दिया है।

टिकट नहीं मिलना मुआवजे से इनकार का आधार नहीं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अन्य मामले रेलवे से संबंधित मुआवजे में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि मृत यात्री के पास से रेलवे टिकट बरामद न होना, उसके आश्रितों को मुआवजा देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने साल 2011 में चलती ट्रेन से गिरकर हुई, व्यक्ति की मौत के मामले में उसकी विधवा को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी ने मृतक की पत्नी की अपील को स्वीकार करते हुए पारित किया।