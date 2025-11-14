Hindustan Hindi News
भाजपा को 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे और सरकार बनाएंगे, बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद में बोले अखिलेश

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव का परिणा आने के बाद से ही एनडीए जीत के जश्न में डूबी है तो वहीं केवल 35 सीटों पर सिमटकर रह गया महागठबंधन हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ता नजर आया।

Fri, 14 Nov 2025 09:44 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
बिहार विधानसभा चुनाव का परिणा आने के बाद से ही एनडीए जीत के जश्न में डूबी है तो वहीं केवल 35 सीटों पर सिमटकर रह गया महागठबंधन हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ता नजर आया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला भी बोला। सपा मुखिया अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा। क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे।

सीसीटीवी की तरह हमारा ‘पीपीटीवी’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है। अखिलेश ने कहा कि लगता है लखनऊवालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है, और ‘चुनाव आयोग’ का नाम बदल कर ‘विकास’ कर दिया है और उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। यूपी में पिछले चुनाव में ख़ुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं। ‘24 में हराया था, ‘27 में हटाएंगे, अपनी ‘पीडीए सरकार’ बनाएंगे!

एसआईआर ने बिहार में जो खेल किया वह उप्र समेत अन्य राज्यों में नहीं हो पाएगा

वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे ही रुझान आने शुरू हुए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हारा का ठीकरा फोड़ते हुए सोशल मीडिया पर पहली पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा, बिहार में जो खेल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने किया है वह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और अन्य जगह पर अब नहीं हो पायेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दल नहीं, बल्कि छल है। यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'बिहार में जो खेल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने किया है वह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उप्र और बाकी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है।' उन्होंने कहा, 'हम अब आगे यह खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा 'पीपीटीवी' मतलब 'पीडीए प्रहरी' चौकन्ना रहकर भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझानों के मुताबिक कुल 243 सीट में से 186 सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) निर्णायक बढ़त हासिल करने की ओर अग्रसर है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
