भाजपा को 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे और सरकार बनाएंगे, बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद में बोले अखिलेश

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव का परिणा आने के बाद से ही एनडीए जीत के जश्न में डूबी है तो वहीं केवल 35 सीटों पर सिमटकर रह गया महागठबंधन हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ता नजर आया।

बिहार विधानसभा चुनाव का परिणा आने के बाद से ही एनडीए जीत के जश्न में डूबी है तो वहीं केवल 35 सीटों पर सिमटकर रह गया महागठबंधन हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ता नजर आया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला भी बोला। सपा मुखिया अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा। क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीसीटीवी की तरह हमारा ‘पीपीटीवी’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है। अखिलेश ने कहा कि लगता है लखनऊवालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है, और ‘चुनाव आयोग’ का नाम बदल कर ‘विकास’ कर दिया है और उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। यूपी में पिछले चुनाव में ख़ुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं। ‘24 में हराया था, ‘27 में हटाएंगे, अपनी ‘पीडीए सरकार’ बनाएंगे!