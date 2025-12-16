Hindustan Hindi News
वो वहां कैसे पहुंची समझ नहीं आ रहा, प्रेमी के घर शादीशुदा बेटी की हत्या से पिता सन्न

वो वहां कैसे पहुंची समझ नहीं आ रहा, प्रेमी के घर शादीशुदा बेटी की हत्या से पिता सन्न

संक्षेप:

महिला वहां देर रात लगभग 11 बजे पहुंची थी। युवक ने अपने माता- पिता और बहनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से घर वाले फरार हैं। घटना की सूचना पर एसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर तहकीकात की। इधर, गोरखपुर में महिला का परिवार इस वारदात से सन्न है।

Dec 16, 2025 06:58 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के बाराबंकी के ग्राम सहाबपुर में कथित प्रेमी के घर पहुंची शादीशुदा प्रेमिका की युवक के घर वालों ने मंगलवार की सुबह धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। महिला वहां देर रात लगभग 11 बजे पहुंची थी। युवक ने अपने माता- पिता और बहनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से घर वाले फरार हैं। घटना की सूचना पर एसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर तहकीकात की। फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर, गोरखपुर में महिला का परिवार इस वारदात से सन्न है। महिला के पिता का कहना है कि बेटी वहां कैसे पहुंची यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। परिवार, बेटी के प्रेम संबंधो के बारे में किसी किस्म की जानकारी होने से इनकार कर रहा है।

गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र की एक कॉलानी में महिला का मायका है। वारदात के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। बेटी की हत्या से दुखी पिता ने कहा, ‘मेरी बेटी वहां कैसे पहुंच गई उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।’ उन्होंने बताया कि आठ महीने पहले 16 अप्रैल को बेटी की शादी हुई थी। वह अपनी बीमार मां को देखने मायके आई थी। पिछले 11 नवम्बर को ही अपने पति के पास लखनऊ गई थी। मंगलवार की सुबह हत्या की सूचना मिली है। इसके बाद बेटा बारांबंकी गया है।

मूल रूप से गोरखपुर के हरपुरबुदहट थाना क्षेत्र के रहने वाले इस परिवार ने शहर के शाहपुर इलाके की एक कॉलोनी में मकान बनवाया है। महिला के पिता मोबिल का कारोबार करते हैं। मारी गई महिला तीन बच्चों में सबसे बड़ी बेटी थी। दो बेटे बाहर हैं। वे अलग-अलग राज्यों में नौकरी करते हैं। बहन की हत्या की सूचना पर एक भाई सीधे बाराबंकी पहुंच गया है। बेटी का किसी युवक से प्रेम संबंध था इसके बारे में पिता और परिवार के लोग किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं।

पिता ने बताया कि बेटी की शादी इसी वर्ष 16 अप्रैल को शाहपुर के संगम चौराहा स्थित एक मैरिज हॉल में लखनऊ के हंसखेड़ा निवासी लड़के के साथ की थी। विदाई के कुछ समय बाद बेटी अपनी मां की तबीयत खराब होने के चलते मायके आ गई थी। लंबे समय से बीमारी के कारण मां बेड पर ही हैं। पिता ने बताया कि 11 नवंबर को बेटी की विदाई दोबारा कर उसे ससुराल लखनऊ भेजा गया था। इसके बाद बाराबंकी में उसकी हत्या की सूचना मिली है। पूरा परिवार इस खबर से सन्न हैं। बीमार मां को अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

बेटी ने की थी स्नातक तक पढ़ाई, दामाद ने किया है बीटेक

पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने गोरखपुर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। वहीं उसका पति मूल रूप से संतकबीरनगर जिले के एक गांव का रहने वाला है। बी-टेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पिता के साथ लखनऊ में रह रहा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
