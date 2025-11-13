बोले काशी - मरीजों की दवाएं ही पहुंचा रहे हैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हम

संक्षेप: बनारस समेत पूरे पूर्वांचल को दवाओं का ऑक्सीजन पहुंचाने वाली सप्तसागर मंडी की ही पिछले दिनों सांसें ऊपर-नीचे होती दिखीं जब ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी। यह आक्रोश पुलिसिया चालान के खिलाफ था जो वर्षों से उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ‘छीन’ रहा है।

वाराणसी। बनारस समेत पूरे पूर्वांचल को दवाओं का ऑक्सीजन पहुंचाने वाली सप्तसागर मंडी की ही पिछले दिनों सांसें ऊपर-नीचे होती दिखीं जब ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी। यह आक्रोश पुलिसिया चालान के खिलाफ था जो वर्षों से उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ‘छीन’ रहा है। ट्रांसपोर्ट से मंडी तक दवाओं की आपूर्ति बाधित हो गई। फौरी आश्वासन पर संकट टला तो है मगर दूर नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्टर दवाओं की अनलोडिंग के लिए निरापद स्थान चाहते हैं। यह पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त पहल से ही संभव है।

सप्तसागर दवा मंडी से पूर्वांचल के जिलों तक जीवन रक्षक दवाओं, इंजेक्शन आदि की सप्लाई होती है। यदि दवा मंडी में ही ये दवाएं कुछ दिन न पहुंच सकें और बनारस समेत विभिन्न जिलों में हजारों मेडिकल स्टोरों में किल्लत हो जाए तो मरीजों की क्या दशा होगी? ‘हिन्दुस्तान’ के साथ बातचीत के दौरान सप्तसागर में दवाएं सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्टरों, टेंपो मालिकों और चालकों ने अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने पुलिस प्रशासन को 12 नवंबर तक का समय दिया है। यदि इस अवधि में समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिला तो वे फिर हड़ताल करेंगे। टेंपो चालक दिनेश कुमार ने बताया कि सप्तसागर मंडी में जाने के लिए मैदागिन रोड पर चूना वाली गली ही विकल्प है।

इस गली में अतिक्रमण और दो पहिया वाहनों की पार्किंग के कारण प्रवेश संभव नहीं होता। इस कारण टेंपो को सड़क किनारे लगाकर अनलोडिंग की जाती है, लेकिन पुलिस इस व्यवहारिक कठिनाई को नहीं समझती है और आए दिन चालान होता है। कई वर्षों से हमलोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। पुलिस की डांट-फटकार के साथ गालियां सुननी पड़ती हैं, पिटना भी पड़ता है।

टेंपो चालक रोहित, राहुल, बिरजू कुमार, त्रिलोकी सरोज, मुन्ना यादव ने कहा कि जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया, तब हड़ताल करनी पड़ी। हम लोगों

का एक बार में न्यूनतम 1500 रुपये का चालान होता है। अक्सर 2000, 2500, 3000, 6000, 7500 रुपये का भी चालान कटता है। हर माह जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा चालान तो ऐसे काम से क्या फायदा है?

राजेश जायसवाल ने कहा कि जब हम हर माह अपनी कमाई जोड़ते हैं तो पता चलता है कि उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा चालान भरने में चला गया। पुलिस की लाठी भी खानी पड़ती है। आखिर हम लोगों का गुनाह क्या है? हम तो मरीजों के लिए दवाओं की सप्लाई करने वहां जाते हैं। बोले, हमें टाउनहॉल या मंडी में ही टेंपो ले जाने और अनलोडिंग की जगह मिल जाए तो समस्या हल हो जाएगी।

ट्रांसपोर्टरों में है हिचक: राजेश भारद्वाज के मुताबिक छह दिन की हड़ताल के दौरान कई मजदूरों की दिहाड़ी भी चली गई तो ड्राइवरों को प्रतिदिन के मेहनताना से हाथ धोना पड़ा। गोदामों में दवाओं का स्टॉक पड़ा रहा। ट्रांसपोर्टरों के सामने चिंता यह है कि यदि 12 नवंबर के बाद फिर हड़ताल होती है तो दवाओं को कहां रखेंगे? इस कारण नये स्टॉक मंगाने में ट्रांसपोर्टर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।

रोजाना पांच हजार कार्टन की सप्लाई: सप्तसागर मंडी में प्रतिदिन 5000 कार्टन से ज्यादा दवाओं की सप्लाई की जाती है। यह आंकड़ा केवल लहरतारा, रामकटोरा से यहां आने वाले मालवाहकों का है। सीधे कंपनियों से भी बड़ी मात्रा में दवाएं आती हैं। यहां लहरतारा और रामकटोरा से 70-80 टेंपो दवाएं उतारते हैं। इस क्षेत्र में 300 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।

प्रशासन करा सकता है समाधान

केमिस्ट ऐंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री संदीप चतुर्वेदी ने बताया कि स्वास्तिक मार्केट के बाहर जो हिस्सा सरकारी है, उसे गली के स्तर पर कर दिया जाए तो मालवाहक आसानी से आवागमन कर सकते हैं।

दवा विक्रेता समिति के महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि छह दिन की हड़ताल के दौरान दवाओं की आपूर्ति पर खासा असर पड़ा था। इस समस्या का अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। समिति के आश्वासन के बाद फिलहाल सप्तसागर दवा मंडी में दवाओं का आना शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन को मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना होगा।

सार्वजनिक शौचालय के पास अतिक्रमण: सप्तसागर मंडी में सार्वजनिक शौचालय के आसपास अतिक्रमण है। वहां फेरी पटरी व्यवसायियों ने ठेले खोमचे लगा रखे हैं, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। नगर निगम सड़क पर तो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाता है लेकिन गलियों में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

रोजाना 8-10 करोड़ रुपये का कारोबार

सप्तसागर दवा मंडी में रोज 8 से 10 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। यहां दवाओं की आपूर्ति मालवाहक पर निर्भर है। इनके आवागमन में किसी तरह की बाधा, अनदेखी से दवाओं की किल्लत हो सकती है। ऑटों चालकों की समस्याओं का त्वरित समाधान न किया गया तो भविष्य में दवाओं की गंभीर किल्लत फिर पैदा हो सकती है। इसका पूरे क्षेत्र के मरीजों, परिजनों पर असर पड़ेगा।

सुझाव

1. पुलिस को टेंपो चालकों और ट्रांसपोर्टरों की व्यवहारिक समस्याओं को समझना चाहिए।

2. दवाओं की आपूर्ति के लिए मंडी में ऑटो के सुगम आवागमन की व्यवस्था हो या नजदीक कोई स्थान दिया जाए जहां दवाओं की अनलोडिंग की जा सके।

3. पार्किंग के लिए आसपास बेहतर विकल्प मुहैया कराई जाए, जहां व्यापारी अपने वाहन खड़ा कर सकें।

4. बिना किसी गलती के चालान न किया जाए। इससे टेंपो चालकों में भय हो जाता है।

5. सार्वजनिक शौचालय के आसपास अतिक्रमण हटे और रास्ता खाली कराया जाए। यहां 30-40 टेंपो अनलोडिंग कर सकते हैं।

शिकायतें

1. गलती न होने पर भी पुलिस बार-बार चालान करती है। एक बार में 1500, 2500 तो कभी 7500 रुपये का चालान होता है। इससे काफी दिक्कत होती है।

2. चूना वाली गली में टेंपो नहीं जा पाता। सड़क किनारे ही गाड़ियों से दवाओं के कार्टन अनलोड करने पड़ते हैं। इससे यातायात पर भी असर पड़ता है।

3. सप्तसागर मंडी की गलियों में दो पहिया वाहनों की पार्किंग, अतिक्रमण के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है।

4. चालान के डर से कई टेंपो चालक सप्तसागर जाना नहीं चाहते। इससे गोदामों से दुकानों तक समय पर दवाएं नहीं पहुंच पातीं।

5. सप्तसागर में सार्वजनिक शौचालय के आसपास अतिक्रमण के कारण मालवाहक नहीं जा पाते हैं।

बोले जिम्मेदार

यह समस्या मेरे संज्ञान में नहीं लाई गई है। ट्रांसपोर्टरों, दवा व्यवसायियों, ऑटो मालिकों से बातचीत कर समस्या के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

-डॉ. नीलकंठ तिवारी, विधायक

अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। किसी के साथ पुलिस अभद्रता

करती है तो इसकी शिकायत करें। कार्रवाई होगी।