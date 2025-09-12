We are getting 10 percentage commission BJP MLA Mahesh Trivedi spoke openly on commission taking हम लोगों को 10% मिल रहा कमीशन…कमीशनखोरी पर खुलकर बोले भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सोशल मीडिया पर कानपुर के किदवई नगर से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महेश त्रिवेदी ने कमीशनखोरी को लेकर जो बातें कहीं उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।

Dinesh Rathour कानपुरFri, 12 Sep 2025 03:00 PM
सोशल मीडिया पर कानपुर के किदवई नगर से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महेश त्रिवेदी ने कमीशनखोरी को लेकर जो बातें कहीं उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि वीडियो कब का है इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। विधायक एक कार्यक्रम में भाजा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने ही विधायक निधि से 10 प्रतिशत कमीशन मिलने की बात स्वीकारी। उन्होंने कहा, हमे तो ईमानदारी से विधायक निधि से 10 प्रतिशत कमीशन मिल रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को कोई लाभ नहीं मिलता। आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है? विधायक इस बात पर कार्यकर्ता ताली बजाने लगते हैं।

विधायक बोले, अगर आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, तो कम से कम पुण्य कमाकर ऊपर चले जाएं, इसमें क्या हर्ज है। विधायक महेश त्रिवेदी केवल कमीशन की बात तक ही नहीं रुके, बल्कि एक और विवादित बयान दे दिया. उन्होंने हिंदुओं की तुलना जानवरों से करते हुए कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं को अपने घरों में तलवार रखनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं से अच्छा तो जानवर है, क्योंकि वह कम से कम अपने बचाव में सींग तो लगाता है, हिंदू तो वह भी नहीं करता। विधायक की विवादित टिप्पणी के बाद उनके वीडियो को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

