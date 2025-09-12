हम लोगों को 10% मिल रहा कमीशन…कमीशनखोरी पर खुलकर बोले भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी

सोशल मीडिया पर कानपुर के किदवई नगर से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महेश त्रिवेदी ने कमीशनखोरी को लेकर जो बातें कहीं उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि वीडियो कब का है इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। विधायक एक कार्यक्रम में भाजा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने ही विधायक निधि से 10 प्रतिशत कमीशन मिलने की बात स्वीकारी। उन्होंने कहा, हमे तो ईमानदारी से विधायक निधि से 10 प्रतिशत कमीशन मिल रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को कोई लाभ नहीं मिलता। आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है? विधायक इस बात पर कार्यकर्ता ताली बजाने लगते हैं।