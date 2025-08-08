हम मरे जा रहे हैं तुम्हें VIDEO की पड़ी है, बाराबंकी हादसे के बाद बस में फंसी महिला का फूटा गुस्सा

बाराबंकी में बस हादसे में एक महिला बुरी तरह फंस गई थी। उसका कंधे के ऊपर का हिस्सा तो बाहर दिख रहा था लेकिन बाकि बस में फंसा हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर वीडियो बना रहे एक युवक पर पड़ी। उसने युवक को डांटते हुए कहा कि हम मरे जा रहे हैं और तुम्हें वीडियो की पड़ी है।

यूपी के बाराबंकी में झमाझम बारिश के बीच शुक्रवार की सुबह 59 यात्रियों को लेकर हैदरगढ़ कस्बे के लिए रवाना रोडवेज की अनुबंधित बस हादसे का शिकार हो गई। बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग पर हरख के पास विशाल गूलर का पेड़ भरभरा कर बस पर गिर गया। इससे एक झटके के साथ बस रुक गई। पूरी बस में चीख पुकार मच गई। कई लोग खिड़की से कूद गए। आसपास के लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया। तब तक चार महिलाओं समेत पांच की मौत हो चुकी थी। इसी बीच एक महिला का चेहरा तो बस के बाहर था लेकिन शरीर का अन्य हिस्सा उसी में फंसा था। वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी।

बस में फंसी महिला खुद को बचाने के लिए वहां मौजूद लोगों से चीख चीख कर गुहार लगा रही थी। इसी बीच उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो हादसे का वीडियो बना रहा था। इस पर बस में फंसी महिला का गुस्सा फूट पड़ा। उसने वीडियो बनाने वाले युवक को डांटते हुए कहा कि मैं मरी जा रही हूं और तुम वीडियो बना रहे हो, अरे भैया पहले मुझे बाहर निकालो...। इसके बाद लोग एकजुट हुए और उसे निकालने की कोशिश में जुट गए।

चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई पर बच नहीं सका जैदपुर थाना क्षेत्र के हरख चौराहे लगभग चार सौ मीटर पहले तक सब कुछ सामान्य था। बस अपनी स्पीड में चल रही थी। बारिश होने की वजह से बस की खिड़कियां बंद कर यात्री भी शीशे के अंदर से हरियाली का लुत्फ उठा रहे थे। इसी बीच मौत बनकर खड़ा गूलर का पेड़ बस के नजदीक पहंुचते ही गिर पड़ा। सामने गूलर के पेड़ को गिरता देख बस चालक ने जोर से बे्रक भी लगाया लेकिन तब होनी को कौन टाल सकता है। घटना घट चुकी थी और हंसती मुस्कराती पांच जिंदगियां छिन चुकी थी। इसके बाद सिर्फ वहां बचा था तो भयावह मंजर...। कोई बस का शीशा तोड़कर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था तो कई बस की सीट में फंसकर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इतना भयावह मंजर पहले कभी नहीं देखा था। लोग तड़पते रहे और बचाने वाले लाख प्रयास के बाद बचा नहीं पाए और आंखों के सामने ही उनकी जान चली गई।

बताते हैं कि हरख चौराहे के समीप शुक्रवार की सुबह साढ़े दस बजे के करीब जैसे ही बस पहंुची ठीक उसी समय सामने बाएं तरफ से पेड़ सड़क की तरफ झुकने लगा। पेड़ को सड़क पर गिरते देख चालक ने जोर से ब्रेक लिया। जब तक यात्री कुछ समझते तब तक विशालकाय पेड़ बस पर गिर चुका था। जिससे चालक और केबिन के पास बैठी महिलाएं दब गई। लोग अकस्मात हुई इस घटना के बाद चीखने चिल्लाने लगे।

पेड़ की डाली से अंदर फंसे यात्री अचानक हुए इस हादसे से बस के भीतर अफरातफरी मच गई। यात्री चीख चिल्ला रहे थे। पेड़ की डालियों के बीच बस का गेट फंस जाने से यात्री अंदर ही फंस गए। कुछ ने हिम्मत दिखाते हुए खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कई को शीशे पैर से तोड़ने पड़े। इस दौरान कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों व राहगीरों ने भी बस में फंसे यात्रियों को खिड़की से निकलने में मदद की।

घटना के दौरान मौके पर हरख पंचायत की प्रधान के प्रतिनिधि चट्टान सिंह ने हादसे की सूचना जैदपुर के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को दी। सूचना के 10 मिनट में ही श्री सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फोन पर ही उच्चाधिकारियों को हादसे की सूचना दी। साथ ही एम्बुलेंस भी बुलाई। चट्टान सिंह की सूचना पर सतरिख पुलिस व वन विभाग की टीम भी पहुंच गई।