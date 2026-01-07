हमें शर्म आती है, बीजेपी विधायक ने पब्लिक में कह दी ऐसी बात; लोग वायरल करने लगे वीडियो

संक्षेप: यह वीडियो मंगलवार को लखीमपुर के ईसानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। यहां डिलीवरी के लिए लाई गई एक महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद अस्पताल पर हंगामा हो गया था। सूचना पर विधायक विनोद शंकर अवस्थी वहां पहुंचे थे। लोगों की शिकायत सुनने के दौरान ही अचानक विधायक का पारा चढ़ गया।

यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा सीट से भाजपा के विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने पब्लिक के बीच कुछ ऐसा कह दिया कि अब लोग इसका वीडियो वायरल कर रहे हैं। वायरल वीडियो में विधायक विनोद शंकर अवस्थी यह कहते नजर आ रहे हैं-‘हमें तो शर्म आती है। जनपद के कई जनप्रतिनिधि कई बार विधानसभा में सवाल उठा चुके हैं लेकिन जिले में ह्रदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं हुई।’ हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

यह वीडियो मंगलवार को लखीमपुर के ईसानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। यहां डिलीवरी के लिए लाई गई एक महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद अस्पताल पर हंगामा हो गया था। सूचना पर विधायक विनोद शंकर अवस्थी वहां पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने उनसे स्वास्थ्य विभाग की लचर सेवाओं की शिकायत की। शिकायत सुनने के दौरान ही अचानक विधायक विनोद शंकर अवस्थी का पारा चढ़ गया। उन्होंने जनता के बीच अपनी बात कह डाली। उन्होंने कहा-‘क्या बताएं, हमें तो शर्म आती है। पूरे जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। हम सब लोग विधानसभा में कई बार सवाल उठा चुके हैं। लेकिन अब तक कोई हर्ट स्पेशलिस्ट नहीं आया। विधायक ने डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी उठाया।

हुआ क्या था? मंगलवार को लखीमपुर के ईसानगर के शिवपुर गांव के रहने वाले रामकिशुन अपनी पत्नी 40 वर्षीय रामावती को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। रामावती ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एएनएम उषा ने प्रसव कराया। उषा का कहना है कि प्रसूता के खून की कमी थी। डेढ़ बजे प्रसव के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। परिजनों का कहना है कि जब मरीज लेकर अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में कोई डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं था। आधे घंटे के इंतजार के बाद एएनएम अस्पताल पहुंचीं। डॉक्टर ने भी इलाज में लापरवाही की। कई दवाएं और इंजेक्शन बाहर से लिखकर मंगवाया। बाहर से लाकर देने के बाद ही इंजेक्शन लगाए गए।