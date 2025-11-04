45 हजार से अधिक होमगार्ड की भर्ती का रास्ता साफ, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड लेगा लिखित परीक्षा

संक्षेप: यूपी में 45 हजार से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इनकी भर्ती पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करेगा। यह नियुक्तियां सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। इसको लेकर

उत्तर प्रदेश में 45 हजार से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इनकी भर्ती पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करेगा। यह नियुक्तियां सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड हर जिले में होमगार्ड के रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण (एनरोलमेंट) करेगा। शासन ने इसके लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी कर दी है।

इस शासनादेश के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों का पंजीकरण उनके मूल निवास के जिलों में उत्पन्न रिक्तियों के अनुसार होमगार्ड विभाग द्वारा भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुसार किया जाएगा। पंजीकरण वर्ष एक जुलाई से शुरू होगा। हर जिले में रिक्तियों का ब्योरा वहां के होमगार्ड जिला कमांडेंट देंगे। आवेदकों की उम्र 18 से 30 वर्ष होगी। होमगार्ड के लिए आवेदक का हाईस्कूल पास होना अनिवार्य होगा। अंक तालिका अथवा प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

हर साल भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की पूरी जानकारी डीजी होमगार्ड को भेजी जाएगी। पुरुष व महिला के लिए रिक्तियों की अलग-अलग संख्या भी साफ की जाएगी। आरक्षण की गणना उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप होगी।

डीजी होमगार्ड पुलिस भर्ती बोर्ड को देंगे ब्योरा शासनादेश के मुताबिक होमगार्ड पंजीकरण के लिए डीजी होमगार्ड जिलों में रिक्त पदों की सूचना आरक्षण की गणना कर निर्धारित प्रारूप में पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजेंगे। इसके बाद भर्ती बोर्ड तय योग्याताओं के साथ जिलेवार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

अपने जिले में ही आवेदन कर सकेंगे शासनादेश में कहा गया है कि आवेदक जिस जिले का मूल निवासी होगा, वह उसी जिले के लिए आवेदन कर सकेगा। सार्वजनिक, शासकीय और अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। किसी निगम या निकाय से हटाए गए कर्मचारी भी इस भर्ती के लिए अपना पंजीकरण नहीं कर सकेंगे।

कोर्ट में मामला लम्बित हो नहीं कर सकेंगे आवेदन इस नियमावली के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में कोई आपराधिक मामला विचाराधीन होगा, तो वह भी पंजीकरण के योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसे पुरुष/महिला भी पात्र नहीं होंगे, जिनके एक से अधिक पत्नी/पति हो।

शासनादेश के महत्वपूर्ण अंश -भर्ती में एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र का एक से तीन अंक तक का लाभ भी मिलेगा।

-आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र धारक को तीन अंक व ड्राइविंग लाइसेंस (चार पहिया) धारक को एक अंक अलग से दिया जाएगा

-न्यूनतम 18 व अधिकतम 30 वर्ष आयु के अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। आयु की गणना पंजीकरण के वर्ष की एक जुलाई को अभ्यर्थी की आयु के आधार पर होगी।

-आयु प्रमाणपत्र के लिए हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंकपत्र/प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।

-पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क भर्ती बोर्ड के अफसर डीजी होमगार्ड से विमर्श कर निर्धारित करेंगे।

-भर्ती बोर्ड 100 अंकों की लिखित परीक्षा कराएगा, जो दो घंटे की होगी।

-अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा होगी। इसके लिए हर जिले में डीएम द्वारा अधिकृत एसडीएम की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित होगा।

-बोर्ड में एक सीओ, डीआईओएस द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी व एक चिकित्साधिकारी बतौर सदस्य शामिल रहेंगे।

-पुरुषों को 4.8 किमी. की दौड़ 28 मिनट में और महिलाओं को 2.4 किमी. की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना अनिवार्य होगा। परीक्षा परिणाम भी जिले के हिसाब से होगा।