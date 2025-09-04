way clear for promotion land acquisition clerks working districts UP Revenue Board again sought suggestions यूपी के जिलों में कार्यरत भूमि अध्याप्ति के लिपिकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, फिर से मांगे गए सुझाव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
राजस्व परिषद ने जिलों में तैनात भूमि अध्याप्ति इकाई के लिपिकों की पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। जिलों में तैनात इन लिपिकों की पदोन्नतियां नहीं हो पा रही थीं।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताThu, 4 Sep 2025 07:03 PM
राजस्व परिषद ने जिलों में तैनात भूमि अध्याप्ति इकाई के लिपिकों की पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। जिलों में तैनात इन लिपिकों की पदोन्नतियां नहीं हो पा रही थीं। राजस्व परिषद ने इसकी वरिष्ठता सूची नए सिरे से निर्धारित करते हुए इस पर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं।

राजस्व परिषद की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि लिपिकीय संवर्ग से पदोन्नति देने के लिए वरिष्ठता सूची उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली-1991 के आधार पर तैयार की गई है। पहले 13 जनवरी 2016 द्वारा एक से 205 तक ज्येष्ठता सूची तैयार करते हुए अंतिम रूप से जारी किया गया था।

चयन वर्ष 2024-25 तक नियुक्त किए गए कार्मियों के नाम जोड़ते हुए 206 से नई सूची तैयार करते हुए 274 तक नाम जोड़े गए हैं। सीधी भर्ती से नियुक्ति व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है। इसके अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति से न मान कर आयोग द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार क्रम में स्थान दिया गया है।

राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव एसवीएस रंगाराव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि इस पर आपत्तियां दी जा सकती हैं। नियुक्ति प्राधिकारी (डीएम) प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण करेंगे और उनके निस्तारण के संबंध में साक्ष्यों के आधार पर अपनी स्पष्ट आख्या संस्तुति सहित राजस्व परिषद को 15 सितंबर तक उपलब्ध कराएंगे। निर्धारित अवधि के बाद यदि किसी कर्मी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाएगी तो वह मान्य नहीं होगी। उसे स्वत: निरस्त माना जाएगा।

