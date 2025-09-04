यूपी के जिलों में कार्यरत भूमि अध्याप्ति के लिपिकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, फिर से मांगे गए सुझाव

राजस्व परिषद ने जिलों में तैनात भूमि अध्याप्ति इकाई के लिपिकों की पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। जिलों में तैनात इन लिपिकों की पदोन्नतियां नहीं हो पा रही थीं।

राजस्व परिषद ने जिलों में तैनात भूमि अध्याप्ति इकाई के लिपिकों की पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। जिलों में तैनात इन लिपिकों की पदोन्नतियां नहीं हो पा रही थीं। राजस्व परिषद ने इसकी वरिष्ठता सूची नए सिरे से निर्धारित करते हुए इस पर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं।

राजस्व परिषद की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि लिपिकीय संवर्ग से पदोन्नति देने के लिए वरिष्ठता सूची उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली-1991 के आधार पर तैयार की गई है। पहले 13 जनवरी 2016 द्वारा एक से 205 तक ज्येष्ठता सूची तैयार करते हुए अंतिम रूप से जारी किया गया था।

चयन वर्ष 2024-25 तक नियुक्त किए गए कार्मियों के नाम जोड़ते हुए 206 से नई सूची तैयार करते हुए 274 तक नाम जोड़े गए हैं। सीधी भर्ती से नियुक्ति व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है। इसके अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति से न मान कर आयोग द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार क्रम में स्थान दिया गया है।