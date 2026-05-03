Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भ्रष्टाचार का भार नहीं ले पा रहीं पानी की टंकी; सिद्धार्थनगर हादसे पर अखिलेश ने सरकार को घेरा

May 03, 2026 02:32 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

सिद्धार्थनगर हादसे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार का भार पानी की टंकी सहन नहीं कर पाई होगी। जिसकी वजह से ये घटना घटी। इस टंकी की पाइपलाइन 5 कालिदास मार्ग तक जाती होगी। उन्होने 2 लड़कों के रेस्क्यू के लिए सेना को धन्यवाद दिया।

भ्रष्टाचार का भार नहीं ले पा रहीं पानी की टंकी; सिद्धार्थनगर हादसे पर अखिलेश ने सरकार को घेरा

सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी की सीढ़ी टूटने से एक लड़के की मौत हो गई। जबकि दो की हालता गंभीर बनी हुई है। 2 युवकों को करीब 16 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि रील बनाने के चक्कर में पांचों लड़के टंकी पर चढ़े थे। इस दौरान छज्जे समेत सीढ़ी टूट गई। जिसके चलते ये घटना घटी। सेना की मदद से दो लड़कों को एयर लिफ्ट कराया गया। इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होने कहा कि भ्रष्टाचार का भार पानी की टंकी सहन नहीं कर पाई होगी। जिसके चलते सीढ़ी समेत छज्जा टूट गया। इस टंकी की पाइपलाइन 5 कालिदास मार्ग तक जाती है। उन्होने लड़कों को बचाने के लिए सेना को धन्यवाद दिया।

अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाना साधा

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह ने बैठक में आशंका जताई थी कि भाजपा इस बार चुनाव में डीजे के जरिए माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश ने कहा कि अगर आपत्तिजनक गाने बजाए जाएंगे, तो विवाद होना तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बड़े पैमाने पर चुनाव के दौरान डीजे बजाने की तैयारी कर रही है, जिससे माहौल बिगड़ सकता है।अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि डीजे की आवाज से मुर्गियों की मौत तक की खबरें सामने आई हैं, ऐसे में सामाजिक माहौल पर इसके असर को समझा जा सकता है।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:आपकी सरकार में गरीब यादव गरीब ही था, ओपी राजभर ने अखिलेश को पढ़ाया इतिहास का पाठ
ये भी पढ़ें:सपा सरकार बनने पर लुम्बिनी, सारनाथ व कुशीनगर करेंगे विकास, अखिलेश की घोषणा

यूपी में पुलिस खुद झगड़े कराने का काम कर रही- अखिलेश

सपा प्रमुख ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी में पुलिस खुद झगड़े कराने का काम कर रही है और जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनमें एक ही पक्ष के नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वाराणसी और गोरखपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि वाराणसी में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसके लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

ये भी पढ़ें:यूपी में इस साल 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां, योगी का ऐलान, किस विभाग में कितने पद

वहीं गोरखपुर की घटना पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद ने खुद कहा है कि वह सच्चाई उजागर करेंगे।उन्होने कहा कि प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं और सरकार को कानून-व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।