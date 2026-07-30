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बैराज से गंगा में छोड़े गए पानी ने ढाया कहर, एक बिजली का टावर ढहा, दो क्षतिग्रस्त, सड़क पर आया पानी

By Yogesh Yadav
हस्तिनापुर (मेरठ) संवाददाता
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पश्चिमी यूपी में बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। गुरुवार को बिजनौर बैराज से 1.75 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा में कटान तेज हो गया। एक बिजली का टॉवर ढह गया और दो क्षतिग्रस्त हो गए। मेरठ में हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर पानी आने से यातायात प्रभावित हो गया।

Flood in Ganga
बिजनौर बैराज से गंगा में पानी डिस्चार्ज करने से मेरठ में संकट खड़ा हो गया है। कटान को रोकने में कर्मचारी जुटे हुए हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात से पश्चिमी यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गुरुवार सुबह बिजनौर बैराज से एक लाख 75 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से मेरठ में कटान तेज हो गया है। शेरपुर गांव के पास गंगा के तेज बहाव में बिजली हाईटेंशन लाइन का टावर बह गया, जबकि इस लाइन के दो अन्य टावर भी क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि यह लाइन दौराला के मटौर से बिजनौर के नहटौर जा रही है। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार सचिन चौधरी, राजस्व, सिंचाई विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जलस्तर, कटान और तटबंध का निरीक्षण किया। बिजली विभाग ने क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत और आपूर्ति बहाल करने का काम शुरू कर दिया है, हालांकि तेज बहाव के कारण कार्य में दिक्कत आ रही है।

वहीं हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर भी बिजनौर की ओर पानी आ जाने से यातायात प्रभावित हो गया है। बताया जा रहा है कि तेज प्रवाह से हो रहे कटान के कारण तटबंध में भी कई स्थानों पर दरारें आई है। जिसे दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। तहसीलदार निरंकार सिंह ने बताया कि फिलहाल तटबंध सुरक्षित हैं, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

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सिंचाई विभाग के अफसरों ने किया तटबंध का निरीक्षण

गुरुवार को गंगा का जलस्तर बढ़ते ही सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश व अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार द्वारा लगभग आठ किमी तक तटबंध का निरीक्षण किया गया है। गंगा के तेज प्रवाह के कारण शेरपुर के सामने तटबंध पर कटान की स्थिति है‚, जहां पर अतिरिक्त सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है। जिसमें मिट्टी से भरे कट्टे लगाए गए।

बताया कि विभाग द्वारा तटबंध पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं तेज कटान से बस्तौरा गांव को बचाने के लिए जियो ट्यूब लगाकर कटान को रोकने का कार्य किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया यह कार्य कारगर सिद्ध हुआ है और गंगा नदी का कटान कम हुआ है।

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मटौर से नहटौर जा रही बिजली लाइन क्षतिग्रस्त

मेरठ के मटौर स्थित 765 केवीए स्टेशन से हाईटेंशन लाइन बिजनौर के नहटौर स्थित 220 केवी स्टेशन के लिए जा रही है। यह लाइन हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा को शेरपुर गांव के समीप पार करती है। गुरुवार को गंगा के तेज प्रवाह के कारण एक टावर बह गया तथा दो टावर क्षतिग्रस्त हो गए।

नहटौर ट्रांसमिशन के अवर अभियंता रोहित तोमर का कहना है कि इस स्टेशन से लगभग नौ बिजलीघरों नहटौर,‚ हलदौर,‚ बसावतपुर आदि बिजलीघरों को आपूर्ति की जाती है। बताया कि लाइन क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमरोहा‚-बिजनौर के अन्य स्टेशन से आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है।

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हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर आया पानी

गंगा में जलस्तर बढ़ने से हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर भी बिजनौर की ओर पांडव चौकी के समीप दो से तीन फीट तक पानी आ गया है। हालांकि अभी प्रशासन द्वारा आवागमन नहीं रोका गया है, लेकिन मार्ग पर पानी आने से आवागमन प्रभावित हो गया है। काफी लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे है।

एसडीएम मवाना संतोष कुमार सिंह के अनुसार गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है परंतु बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग की टीम ने तटबंध पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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