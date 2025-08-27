Water of 2075 villages of UP is not potable Agra Mathura is in the worst condition यूपी के 2075 गांवों का पानी पीने लायक नहीं, सरकारी आंकड़ों में खुलासा, आगरा-मथुरा की हालत सबसे खराब, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWater of 2075 villages of UP is not potable Agra Mathura is in the worst condition

यूपी के 2075 गांवों का पानी पीने लायक नहीं, सरकारी आंकड़ों में खुलासा, आगरा-मथुरा की हालत सबसे खराब

यूपी के 2075 गांवों का पानी खारा है। जो पीने लायक नहीं है। इन गांवों में सर्वाधिक आगरा के हैं। दूसरे स्थान पर सुहागनगरी यानि फिरोजाबाद है। तीसरा नंबर मथुरा का है। सरकारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि खारे पानी की समस्या एटा सहित प्रदेश के कुछ अन्य इलाकों में भी है। 

Pawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, आगराWed, 27 Aug 2025 07:14 PM
share Share
Follow Us on
यूपी के 2075 गांवों का पानी पीने लायक नहीं, सरकारी आंकड़ों में खुलासा, आगरा-मथुरा की हालत सबसे खराब

यूपी के 2075 गांवों का पानी खारा है। पीने लायक नहीं है। इन गांवों में सर्वाधिक आगरा के हैं। दूसरे स्थान पर सुहागनगरी यानि फिरोजाबाद है। तीसरा नंबर मथुरा का है। यह आंकड़े सरकारी हैं। जलशक्ति विभाग ने इन्हें एक सवाल के जवाब में बताया है। हालांकि खारे पानी की समस्या एटा सहित प्रदेश के कुछ अन्य इलाकों में भी है। विभाग ने बताया है कि इससे निपटने को पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इन योजनाओं की प्रगति अभी धीमी है।

खारे पानी का असर लोगों की सेहत पर हो रहा है। खासतौर से उनके बालों और त्वचा पर। इसके अलावा उल्टी, दस्त सहित तमाम अन्य बीमारियां भी इस कारण हो सकती हैं। दरअसल खारे पानी की इस समस्या को विधानमंडल के हालिया मानसून सत्र में उठाया गया था। विधायक सर्वेश सिंह ने जलशक्ति मंत्री से पूछा था कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खारे पानी से पेयजल हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खारे पानी से कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। सरकार ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए वहां के निवासियों को पीने के लिए स्वच्छ व मीठा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार करेगी।

ये भी पढ़ें:घर बैठे देखिए कलाकृतियां, लखनऊ म्यूजियम ने बनाया 360 डिग्री व्यू एप्लिकेशन

पाइप लाइन योजनाओं की प्रगति अभी कम

जवाब में कहा गया कि जनपद आगरा के 810 गांव खारे पानी की समस्या से प्रभावित हैं। फिरोजाबाद के 674 और मथुरा के 591 गांवों में यह दिक्कत है। इस प्रकार प्रदेश के 2075 राजस्व गांवों में खारे पानी की समस्या पाई गई है। विभाग ने कहा कि इससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निराकरण एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत इन जिलों में सतही स्त्रोत आधारित पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि अभी आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में इन योजनाओं की प्रगति एक तिहाई भी नहीं हो पाई है। जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड के आंकड़ों के लिहाज से आगरा में पाइप लाइन योजनाओं के काम की प्रगति अभी 33.27 फीसदी, मथुरा में 33.32 फीसदी और फिरोजाबाद में 28.09 फीसदी है।

Lucknow Agra Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |