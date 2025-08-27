यूपी के 2075 गांवों का पानी पीने लायक नहीं, सरकारी आंकड़ों में खुलासा, आगरा-मथुरा की हालत सबसे खराब

यूपी के 2075 गांवों का पानी खारा है। जो पीने लायक नहीं है। इन गांवों में सर्वाधिक आगरा के हैं। दूसरे स्थान पर सुहागनगरी यानि फिरोजाबाद है। तीसरा नंबर मथुरा का है। सरकारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि खारे पानी की समस्या एटा सहित प्रदेश के कुछ अन्य इलाकों में भी है।

यूपी के 2075 गांवों का पानी खारा है। पीने लायक नहीं है। इन गांवों में सर्वाधिक आगरा के हैं। दूसरे स्थान पर सुहागनगरी यानि फिरोजाबाद है। तीसरा नंबर मथुरा का है। यह आंकड़े सरकारी हैं। जलशक्ति विभाग ने इन्हें एक सवाल के जवाब में बताया है। हालांकि खारे पानी की समस्या एटा सहित प्रदेश के कुछ अन्य इलाकों में भी है। विभाग ने बताया है कि इससे निपटने को पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इन योजनाओं की प्रगति अभी धीमी है।

खारे पानी का असर लोगों की सेहत पर हो रहा है। खासतौर से उनके बालों और त्वचा पर। इसके अलावा उल्टी, दस्त सहित तमाम अन्य बीमारियां भी इस कारण हो सकती हैं। दरअसल खारे पानी की इस समस्या को विधानमंडल के हालिया मानसून सत्र में उठाया गया था। विधायक सर्वेश सिंह ने जलशक्ति मंत्री से पूछा था कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खारे पानी से पेयजल हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खारे पानी से कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। सरकार ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए वहां के निवासियों को पीने के लिए स्वच्छ व मीठा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार करेगी।