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यूपी में एक लाख रुपये के लिए चौकीदार की हत्या, केमिकल डालकर जलाया शव फिर नाली में छिपाया

Mar 29, 2026 08:33 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
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अलीगढ़ में चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को जलाकर नाली में छिपा दिया गया। कई घंटे तलाशने के बाद अधजला शव बरामद हुआ तो परिवार में कोहराम मच गया।

यूपी में एक लाख रुपये के लिए चौकीदार की हत्या, केमिकल डालकर जलाया शव फिर नाली में छिपाया

Aligarh News: अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित टीकाराम गर्ल्स इंटर कॉलेज में रविवार सुबह चौकीदार की ईंट से प्रहार करके निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को पत्तों से जलाकर सूखी पड़ी नाली में छिपा दिया गया। कई घंटे की तलाश के बाद अधजला शव बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चंद घंटे में ही घटना का खुलासा करते हुए पार्किंग के ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि एक लाख रुपये बकाया न देना पड़े, इसलिए चौकीदार की हत्या कर दी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

क्वार्सी थाना क्षेत्र के किशनपुर स्थित केके अस्पताल वाली गली नंबर छह निवासी 42 वर्षीय धर्मेंद्र बघेल पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश चंद्र टीकाराम कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। सुबह छह से दोपहर दो बजे तक बतौर चौकीदार ड्यूटी करते थे। रविवार सुबह करीब छह बजे वह रोज की तरह घर से निकले। कॉलेज में ही रहने वाले लैब असिस्टेंट संजीव के साथ वह रोजाना चाय पीते थे। एक घंटे तक वह नहीं आए तो संजीव ने धर्मेंद्र की पत्नी ममता को फोन करके पूछा। ममता ने धर्मेंद्र को फोन लगाया तो स्विच ऑफ था। इससे परिजन घबरा गए।

ममता के अलावा धर्मेंद्र के भाई सूरजपाल व अन्य लोग कॉलेज पहुंचे। करीब दो घंटे तक परिसर के अलावा सभी कमरों में तलाश की गई। लेकिन, कोई पता नहीं चला। सुबह 11:40 बजे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पहुंची। इसी बीच परिसर में पीछे की तरफ मैदान के पास पार्किंग एरिया में सूखी नाली में कुछ बच्चों ने धर्मेंद्र का शव पड़ा देखा। शव उल्टा पड़ा हुआ था। मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस की मदद से शव को निकाला गया। आनन-फानन जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

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नाक में लगी चोट व कपड़ों से गहराया शक

पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो धर्मेंद्र आते हुए नजर आए। इसी बीच गांधीपार्क क्षेत्र के प्रीमियर नगर निवासी पार्किंग का ठेकेदार हीरेश भी नजर आया, जो अमूमन सुबह नौ बजे आता है। पुलिस ने उसे बुलाया तो उसकी नाक में ताजा चोट लगी थी। साथ ही उसके कपड़े भी बदले हुए थे। यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस उसे थाने ले गई। पूछताछ के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया।

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परिजनों के साथ तलाश करवाता रहा

हीरेश ने पुलिस को बताया कि उसने व धर्मेंद्र ने कमेटी डाल रखी थी। धर्मेंद्र के एक लाख रुपये हीरेश पर बकाया था। धर्मेंद्र रुपये मांग रहा था। इसे लेकर शनिवार शाम को दोनों में बात हुईं। हीरेश ने धर्मेंद्र को रविवार सुबह रुपये देने के लिए बुलाया था। इसके तहत आरोपी सुबह साढ़े पांच बजे ही कॉलेज आ गया था। धर्मेंद्र बाइक से पहुंचे। उन्होंने चाबी व टोपी टेबल पर रखी। इसके बाद आरोपी बात करने के बहाने उन्हें पीछे की तरफ ले गया और ईंट से सिर में प्रहार करके हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी अपने घर चला गया। वहां से 08:40 बजे फिर निकला। रास्ते में खून से सने कपड़े बदलकर कॉलेज पहुंचा और खुद को बचाने के लिए परिजनों के साथ शव को तलाश करवाता रहा। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी हीरेश ने संजीव के घर जाकर ये कहा कि अभी तक धर्मेंद्र नहीं आया। मुझे उसको पैसे देने थे।

केमिकल डालकर जलाया शव, नाली में ठूंसकर छिपाया

आरोपी ने हत्या के बाद शव को छिपाने के उद्देश्य से केमिकल डालकर उसे जला दिया। इससे उसकी पेट के नीचे से जांघ तक का हिस्सा व कपड़े जल गए। इसके बाद आरोपी ने शव को सूखी पड़ी नाली में ठूंस कर छिपा दिया। ऊपर से कुछ पत्ते व पत्थर डाल दिए। एक पटिया भी रख दी। चूंकि आसपास खून पड़ा हुआ था तो बच्चों की उस पर नजर पड़ गई। इसके बाद नाली की पटिया को तोड़कर शव को निकाला गया।

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पिता के स्थान पर लगी थी नौकरी

धर्मेंद्र के पिता रामेश्वर भी इसी कॉलेज में चौकीदार थे। उनके निधन के बाद धर्मेंद्र उनके स्थान पर नौकरी पर लग गए थे। उनके परिवार में दो बेटे व एक बेटी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, कॉलेज स्टाफ के लोग भी हैरान रह गए। उनका कहना था कि धर्मेंद्र अपने काम से काम रखते थे। कभी किसी से विवाद तक नहीं हुआ।

क्या बोली पुलिस

सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया, टीकाराम कॉलेज में एक चौकीदार का शव मिला था। इलेक्ट्रॉनिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कुछ ही घंटे में घटना का खुलासा करते हुए कॉलेज में ही पार्किंग के ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि उस पर मृतक के एक लाख रुपये बकाया थे। रुपये न देने पड़ें, इसलिए हत्या की। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को पार्किंग स्थित नाले में छुपा दिया था। आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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