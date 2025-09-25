Watch Viral Video UP Lucknow 12th Class Student Climbed Moving Car Broke Glasses with Sticks Rods Video: 12वीं के छात्रों ने चलती गाड़ी की छत पर चढ़कर लाठी-डंडे से पीटा, शीशे तोड़े, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Video: 12वीं के छात्रों ने चलती गाड़ी की छत पर चढ़कर लाठी-डंडे से पीटा, शीशे तोड़े

लखनऊ में 12वीं के छात्रों ने कार की छत पर चढ़कर लाठी डंडे से पीटा और गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। आरोपी छात्र 400 मीटर तक सड़क पर उत्पात मचाते रहे। घटना लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में हुई। इसका वीडियो वायरल हो गया।

Srishti Kunj संवाददाता, लखनऊThu, 25 Sep 2025 02:11 PM
Video: 12वीं के छात्रों ने चलती गाड़ी की छत पर चढ़कर लाठी-डंडे से पीटा, शीशे तोड़े

यूपी के लखनऊ में 12वीं के छात्रों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। उनके इस हंगामे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें लड़की चलती गाड़ी के ऊपर चढ़कर गाड़ी तोड़ते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत गोल्फ सिटी थाने में निजी स्कूल के छात्रों ने कक्षा 12वीं के छात्र की कार को घेर लिया। आरोपी लाठी- डंडे लेकर कार की छत पर चढ़ गए और शीशे तोड़ डाले।

400 मीटर तक छात्र सड़क पर उत्पात मचाते रहे। हंगामे के दौरान आस पास के पुलिस कर्मियों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। मामले में मिली जानकारी के अनुसार आलमबाग सुजानपुरा निवासी परमजीत जीत सुशांत गोल्फ सिटी स्थित निजी स्कूल में कक्षा 12 वीं का छात्र है।

परमजीत सिंह के मुताबिक 12 सितंबर को वह स्कूल की छूटी के बाद घर आने के लिए बाहर निकला। गेट के पास खड़ी अपनी कार में वह बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ दूर कार आगे बढ़ाई ही थी। तभी स्कूल के ही 14-15 छात्रों ने कार घेर कर रुकवा ली। उसपर बाहर निकलने का दबाव बनाने लगे। ड्राइवर ने कार बढ़ाई तो वह लोग कार के बोनट और छत पर लाठी डंडे लेकर चढ़ गए।

बताया जा रहा है कि अचानक हुए हमले से वह सहम गए। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ाई। इसके बाद भी कार पर चढ़कर आरोपियों ने लाठी डंडे से शीशे तोड़ डाले। चीख पुकार पर राहगीरों व पुलिस कर्मियों को देख आरोपी धमकाते हुए भाग गए। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी के मुताबिक एक नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

