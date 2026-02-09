दरोगा की मौत सुनियोजित साजिश? ADM भाई ने लगाए गंभीर आरोप; रख दी ये मांग

संक्षेप: घटनास्थल पर अरुण कुमार को काफी समझाने-बुझाने के बाद पुलिस टीम शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस पहुंची। ASP श्यामकांत ने बताया कि दरोगा के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का पैनल बनाया गया। दरोगा के शव की फोरेंसिक जांच में शरीर पर किसी तरह के चोट का कोई निशान नहीं मिला है।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के परसरामपुर थाने से लापता दरोगा अजय कुमार गौड़ का शव चौथे दिन (रविवार को) बस्ती-अयोध्या बार्डर पर छावनी थानांतर्गत माझा क्षेत्र में सरयू नदी में उतराता मिला था। शव बरामद होने के बाद मौके पर दरोगा के छोटे भाई और एडीएम झांसी अरुण कुमार भी पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरा परसरामपुर थाना सस्पेंड करने के साथ ही एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या बताते हुए मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की।

घटनास्थल पर अरुण कुमार को काफी समझाने-बुझाने के बाद पुलिस टीम शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस पहुंची। एएसपी श्यामकांत ने बताया कि दरोगा के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का पैनल बनाया गया। दरोगा के शव की फोरेंसिक जांच में शरीर पर किसी तरह के चोट का कोई निशान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरोगा के शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया घटना की पूरी जानकारी सामने लाई जाएगी।

पांच फरवरी की सुबह लापता हो गए थे अजय 2016 बैच के दरोगा अजय कुमार गौड़ मूलरूप से देवरिया जिले के कोतवाली थानांतर्गत मूड़ाडीह के निवासी थे। उन्होंने बस्ती कोतवाली के मिश्रौलिया मोहल्ले में एक किराए का मकान ले रखा है। यहां उनकी पत्नी रंजीता गौड़ दोनों बच्चों के साथ रहती हैं। पत्नी ने परसरामपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके पति परसरामपुर में एसएसआई के पद पर कार्यरत थे।