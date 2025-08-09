Was getting threats in the name of Lawrence Bishnoi SP spokesperson lodged FIR लॉरेंस विश्नोई के नाम से मिल रही थीं धमकी, सपा प्रवक्ता ने दर्ज कराई एफआईआर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWas getting threats in the name of Lawrence Bishnoi SP spokesperson lodged FIR

लॉरेंस विश्नोई के नाम से मिल रही थीं धमकी, सपा प्रवक्ता ने दर्ज कराई एफआईआर

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खां को लारेंस विश्नोई गैंग की ओर से मिल रही धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रवक्ता को मार्च और मई के महीने में विभिन्न फोन नम्बरों से जान से मारने की धमकी मिली थी।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बहराइचSat, 9 Aug 2025 11:11 PM
share Share
Follow Us on
लॉरेंस विश्नोई के नाम से मिल रही थीं धमकी, सपा प्रवक्ता ने दर्ज कराई एफआईआर

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खां को लारेंस विश्नोई गैंग की ओर से मिल रही धमकी के मामले में कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रवक्ता को मार्च और मई के महीने में विभिन्न फोन नम्बरों से जान से मारने की धमकी मिली थी जिसकी सूचना पूर्व में पुलिस को दी गई थी। इन्हीं मामालों में एफआईआर दर्ज हुई है।

मोहम्मद तारिक खां निवासी सखैयापुरवा बहराइच ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि कि वह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है कि पार्टी की ओर से विभिन्न मंचों पर वह पार्टी का पक्ष रखते हैं। बीते 28 मार्च को अज्ञात फोन नम्बर से धमकी मिली और फोन करने वाले लारेंस विश्नोई गैंग का बताया। मई में भी धमकी मिली। चार अलग अलग नम्बरों से धमकियां अब भी मिल रही हैं। मेरा परिवार डरा हुआ है। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था करने का अनुरोध है। उधर कोतवाली नगर में तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:IG पिता ने सिपाही को नौकरी से किया बर्खास्त, वकील बेटी ने वापस दिलाई वर्दी

पुर्तगाल से मांगी गई दो करोड़ की रंगदारी

उधर, मुरादाबाद में लॉरेंस विश्नोई गैंग का हवाला देकर हाशमी परिवार से की गई दो करोड़ रुपये की फिरौती की मांग में सातवें दिन चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस नंबर से फिरौती मांगी गई, वह पुर्तगाल में एक्टिवेट हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रही पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ है। नंबर कौन चला रहा है, किस शहर में चल रहा है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। वहीं, मेटा की ओर से की गई इस पुष्टि के बाद पुलिस स्तर पर हाशमी परिवार की सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है। घर पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हर आने-जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। मोहल्ले में भी पुलिस टीम का मूवमेंट बढ़ गया है।

दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजीजादा निवासी हाशमी एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन व हाशमी दवाखाने के संचालक डॉ.सिराजुद्दीन हाशमी के बेटे डॉ.बुरहान उद्दीन हाशमी के मोबाइल पर बीती 31 जुलाई की सुबह एक अंजान नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आई थी। धमकी देने वाले ने खुद को लारेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। उसने कहा था कि वह पुर्तगाल से गैंगस्टर रोहित गोदारा का छोटा भाई राहुल बोल रहा है। राहुल ने बुरहान हाशमी से दो करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की थी। हवाला के जरिए जर्मनी, पुर्तगाल या दुबई में रकम न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी।

Samajwadi Party Up Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |