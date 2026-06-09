उन्नाव में संत की हत्या की वजह भजन-कीर्तन तो नहीं? 100 मीटर की दूरी पर है मस्जिद; तनाव का माहौल

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में संत की हत्या की वजह भजन-कीर्तन तो नहीं? चर्चा है कि लाउडस्पीकर पर रोजाना बजने वाले भजन-कीर्तन को लेकर कुछ युवकों में नाराजगी थी। इसे लेकर लंबे समय से अंदरूनी तनाव बना हुआ था।

Unnao saint murder: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में घूरेटोला कस्बे में संत राममिलन दास की दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। जिस निर्माणाधीन मंदिर में संत राममिलन दास रहकर पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन करते थे, उससे करीब 100 मीटर दूर मस्जिद स्थित है। क्षेत्र में चर्चा है कि लाउडस्पीकर पर रोजाना बजने वाले भजन-कीर्तन को लेकर कुछ युवकों में नाराजगी थी। इसे लेकर लंबे समय से अंदरूनी तनाव बना हुआ था।

बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर नामजद आरोपितों में शामिल तीन युवक संत राममिलन दास को क्षेत्र के सभासद अतीक खां के अहाते (बैठका) में बुलाकर ले गए। अहाते के भीतर पहुंचते ही संत पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले के दौरान उनकी पीठ पर कई वार किए गए। घटना स्थल पर पड़ी चारपाई और आसपास बिखरे खून के निशान हमले की भयावहता बयां कर रहे थे। जान बचाने के लिए संत राममिलन दास मुख्य गेट की ओर भागे, लेकिन हमलावर उनका पीछा करते रहे और लगातार चाकू से वार करते गए। अहाते से कुछ दूरी पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें छोड़कर आरोपित फरार हो गए। हत्या के बाद कस्बे में तनाव का माहौल है। एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी संत की हो चुकी है हत्या सात सितंबर 2013 को नगर के प्रसिद्ध बोधेश्वर मंदिर में सेवादार कल्लू पंडित निवासी जोगीकोट की हत्या हुई थी। वारदात में मिलनदास भी घायल हुआ था। उसके बाद कई साल पूर्व नगर के माढ़ापुर मार्ग पर भी एक संत की हत्या हुई थी। मंगलवार को तीसरे संत की हत्या हुई। पूर्व की घटनाओं का जिक्र करते हुए लोगों में आक्रोश देखने को मिला।

आबादी क्षेत्र में हुई हत्या, पर कोई भी नहीं बोला घटनास्थल अहाते से लेकर खून के धब्बे मिलने वाले स्थान तक 100 मीटर के दायरे में कुछ प्लाट खाली हैं। आसपास अच्छी खासी आबादी है। पुलिस घटना के संबंध में पूछताछ को पहुंची तो कोई भी कुछ नहीं बोला। सभी के जुबान पर ताले लगे रहे। चर्चाएं हैं कि हमले से लहूलुहान संत के अहाते से निकलते वक्त मची चीखपुकार से लोग अपने-अपने घरों से बाहर भी निकले थे।