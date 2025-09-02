Ward boy raped girl admitted Gorakhpur hospital also made obscene video arrested गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती युवती से वॉर्ड ब्वॉय ने की हैवानियत, अश्लील वीडियो भी बनाया, गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाताTue, 2 Sep 2025 10:43 PM
गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती युवती से वॉर्ड ब्वॉय ने की हैवानियत, अश्लील वीडियो भी बनाया, गिरफ्तार

गोरखपुर के एक निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती युवती के साथ वॉर्ड ब्वॉय द्वारा हैवानियत का मामला सामने आया है। उसने युवती का अश्लील वीडियो भी बनाया। लड़की के परिवार के लोगों ने वॉर्ड ब्वाय को रंगेहाथ पकड़ लिया तो उसने कहा कि डॉक्टर के कहने पर वीडियो बना रहा था। युवती के भाई ने आरोपित कर्मचारी के खिलाफ हैवानियत की धारा में केस दर्ज कराया है। उधर, डॉक्टर ने कर्मचारी के आरोप को गलत बताया है। पुलिस ने वॉर्ड ब्वॉय को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है।

रामगढ़ताल इलाके के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती को छत से गिरने की वजह से कमर में गंभीर चोट आई थी। कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। युवती को 30 अगस्त को राजघाट इलाके के एक निजी नर्सिंगहोम में भर्ती कराया गया था। युवती के भाई ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि 31 अगस्त की भोर में करीब 3:20 बजे वॉर्ड ब्वॉय प्रभाकर ने बहन के साथ न सिर्फ हैवानियत की, बल्कि अश्लील वीडियो भी बनाया।

उसके भाई और मौसी ने वॉर्ड ब्वॉय को ऐसा करते देख लिया और पकड़कर पूछा तो उसने कहा कि मरीज की हालत जानने के लिए डॉक्टर ने वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहा है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि युवती के भाई की तहरीर पर आरोपित कर्मचारी प्रभाकर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका मोबाइल कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।

युवती की तबीयत बिगड़ी, दूसरे अस्पताल ले गए परिजन

उधर, जब इस घटना की जानकारी भर्ती युवती को हुई तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई। परिवारीजन वहां से किसी और अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज करा रहे हैं।

