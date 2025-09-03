इमरजेंसी में भर्ती लड़की के साथ वार्ड ब्वॉय ने की गंदी हरकत, अश्लील वीडियो बनाते पकड़ाया

वार्ड ब्वॉय ने इमरजेंसी में भर्ती लड़की के साथ न सिर्फ गंदी हरकत की, बल्कि उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। ऐसा करते लड़की के परिवार के लोगों ने वार्ड ब्वॉय को रंगे हाथ पकड़ा तो उसने कहा कि डॉक्टर के कहने पर वीडियो बना रहा था। लड़की के भाई ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है।

यूपी के गोरखपुर के एक निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती युवती के साथ वार्ड ब्वॉय द्वारा गंदी हरकत का मामला सामने आया है। छत से गिरने के चलते गंभीर रूप से चोटिल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इस बीच वार्ड ब्वॉय ने न सिर्फ गंदी हरकत की, बल्कि अश्लील वीडियो भी बनाया। ऐसा करते लड़की के परिवार के लोगों ने वार्ड ब्वॉय को रंगे हाथ पकड़ा तो उसने कहा कि डॉक्टर के कहने पर वीडियो बना रहा था। युवती के भाई ने आरोपित कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उधर, डॉक्टर ने कर्मचारी के आरोप को गलत बताया है। पुलिस ने वार्ड ब्वॉय प्रभाकर को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है।

दरअसल, रामगढ़ताल इलाके के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती को छत से गिरने की वजह से कमर में गंभीर चोट आई थी। उसकी कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। युवती को 30 अगस्त को राजघाट इलाके के एक निजी नर्सिंगहोम में भर्ती कराया गया था। युवती के भाई ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 31 अगस्त की भोर में करीब 3.20 बजे वार्ड ब्वॉय प्रभाकर ने बहन के साथ न सिर्फ हैवानियत की बल्कि अश्लील वीडियो भी बनाया।

उसके भाई और मौसी ने वार्ड ब्वॉय को ऐसा करते देख लिया और पकड़कर पूछा तो उसने कहा कि मरीज की हालत जानने के लिए डॉक्टर ने वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहा है। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपित कर्मचारी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

युवती को दूसरे अस्पताल में ले गए परिजन उधर, जब इस घटना की जानकारी अस्पताल मे भर्ती युवती को हुई तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई। फिलहाल परिवारीजन वहां से किसी और अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज करा रहे हैं। वहीं, भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित कर्मचारी प्रभाकर पर बीएनएस की धारा 64 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है।