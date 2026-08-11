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अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 16 साल की लड़की के साथ अश्लील हरकत, वार्ड ब्वाय गिरफ्तार

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के एक अस्पताल में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां आईसीयू में भर्ती लड़की से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। आरोपी वार्ड ब्वाय गिरफ्तार कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती लड़की से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में दीनदयाल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 16 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल में तैनात वार्ड ब्वाय ने सोमवार देर रात आईसीयू में पहुंचकर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की। मामले की जानकारी होने पर परिजनों ने क्वार्सी थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी संविदा वार्ड ब्वाय सचिन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

क्वार्सी क्षेत्र की पीड़िता के भाई की ओर से दी गई तहरीर में कहा कि छोटी बहन का इलाज दीनदयाल अस्पताल में चल रहा है। वह आईसीयू में भर्ती है। आरोप है कि अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद धौर्रा माफी निवासी वार्ड ब्वाय सचिन कुमार ने देर रात मौका पाकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। परिजनों को घटना की जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए क्वार्सी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देख घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 और 76 व पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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स्टाफ और तीमारदारों ने गाली-गलौज, हंगामा

दीनदयाल अस्पताल में मंगलवार को स्टाफ और तीमारदारों के बीच गाली-गलौज हुई। मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस पहुंचने पर ही मामला शांत हुआ। अस्पताल प्रशासन के अनुसार नानऊ निवासी हाइपरटेंशन का मरीज सोमवार को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुआ था। यहां से उसे वार्ड पांच में भर्ती कर दिया गया। इसी वार्ड में पास के बेड भर्ती मरीज की मौत हो गई। इस पर मरीज व तीमारदार वार्ड बदलने की मांग करने लगे। स्टाफ ने समझाया तो नाराज हो गए और गाली-गलौज शुरू कर दी। कुछ लोगों ने शराब पी रखी थी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस बुला ली। बाद में मरीज को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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