यूपी में 31 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द, मंत्री ओपी राजभर का अब यह निर्देश
केंद्र की मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के निर्देश पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के मामले में यूपी के बड़ा झटका लगा है। उम्मीद पोर्टल पर दर्ज की गई संपत्तियों में से 31 हजार से ज्यादा संपत्तियों को रद्द कर दिया गया है।
यूपी में 31 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछले साल सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर शुरू किया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब आदेश दिये हैं कि उम्मीद पोर्टल पर गलत जानकारी की वजह से यह वक्फ संपत्तियां रद्द कर दी गई हैं। इन्हें पांच जून से पहले सही ब्योरे के साथ भरा जाए। मंत्री ने आदेश दिए कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैंप लगवाएं। इसके साथ ही 50 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
अब तक सुन्नी वक्फ की 31308 संपत्तियां गलत जानकारी की वजह से रद्द कर दी गई हैं। शिया वक्फ वक्फ बोर्ड की कुल 7745 वक्फ संपत्तियों के विवरण अपलोड करने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके सापेक्ष 7594 वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड किया गया है। 2496 वक्फ संपत्तियां रद्द कर दी गई हैं।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद रजिस्ट्रेशन
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल वक्फ की संपत्तियों का ब्योरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने का फैसला लिया था। इस पोर्टल पर उत्तर प्रदेश से 1,18,302 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कराया गया था। इसमें से 31,328 का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया।
दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे
बताया गया कि इनमें से कई ऐसी संपत्तियां थी जिनके दस्तावेजों में खामियां पाईं गई थी तो कई संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को तकनीकी खामियों के चलते रद्द किया गया है। जांच में कई संपत्तियों के खसरा नंबर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए थे। कई मामलों में राजस्व अभिलेखों में दर्ज रकबे में बदलाव पाया गया था। कुछ कब्रिस्तानों, दरगाहों का खसरा दो-दो वक्फ में दर्ज भी मिला था।
जौनपुर में सबसे ज्यादा रद्द संपत्तियां
इन वक्फ संपत्तियों की जांच के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होने के बाद ही इनका पंजीयन रद्द कर दिया गया था। रद्द की गई सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां जौनपुर में बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां 1938 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है।
बाराबंकी में 1521, मुजफ्फरनगर में 1510, अलीगढ़ में 1061, बस्ती में 1000 वक्फ संपत्तियां रद्द की गई है। उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, आजमगढ़ और लखनऊ में भी बड़े स्तर पर वक्फ संपत्तियों का पंजीयन रद्द किया गया है। इन संपत्तियों के रद्द होने से कई कब्रिस्तानों और दरगाहों पर संकट मंडराने लगा है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।