शादी के एक साल बाद पत्नी को देना था सरप्राइज, एक लाख के सिक्के लेकर ज्वैलर्स के पास पहुंचा पति

कानपुर में एक युवक ने वो कर डाला जिसकी अभिलाषा आम तौर पर हर पत्नी को होती है। ज्यादातर महिलाएं यही चाहती हैं उनका पति उन्हें सरप्राइज दे। गहने खरीदकर दे ताकि वह बाहर निकलें तो गले की शोभा बढ़ी चेन देख वो इतराएं। यह युवक पान की दुकान चलाता है। इतनी कमाई नहीं होती कि पत्नी को एक झटके में गहने खरीदकर दे तो इसने नायाब तरीका ढूंढ निकाला। एक-एक करके सिक्के सहेजे और पहुंच गए सराफा की दुकान में। बोला-‘ये सिक्के ले लीजिए और पत्नी के लिए चेन बना दीजिए। मुझे उसके आने के पहले उसे सरप्राइज देना है’।

युवक का नाम अभिषेक यादव है। अभिषेक की उम्र 22 वर्ष की है और वह टटियन झनाकां का रहने वाला है। रामा देवी चौराहे पर एचएएल कॉलोनी के पास उसकी पान की छोटी सी दुकान है। साल भर पहले ही उसकी शादी हुई है। शनिवार को वह अहिरवां के राजा मार्केट स्थित सराफा की दुकान पर पहुंचा था। पहले उसने मेज पर बड़ा सा झोला रखा और एक-एक करके सिक्के निकालकर सराफा कारोबारी एवं व्यापारी नेता महेश वर्मा के सामने रखने शुरू कर दिए। जब उसने बताया कि इन सिक्कों के बदले उसे पत्नी के लिए चेन चाहिए तो महेश वर्मा के होश उड़ गए। कभी वह 20-20 के इन सिक्कों को देखते तो कभी अभिषेक को। बोले-‘अब तो बैंक वाले भी ये सिक्के नहीं लेते, मैं इन सिक्कों को कहां चलाऊंगा’। जब अभिषेक ने बताया कि उसे पत्नी को सरप्राइज देना है तो वह दंग रह गए।