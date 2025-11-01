शादी के एक साल बाद पत्नी को देना था सरप्राइज, एक लाख के सिक्के लेकर ज्वैलर्स के पास पहुंचा पति

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWanting to surprise his wife husband brought one lakh coins to get chain made
संक्षेप: एक युवक ने वो कर डाला जिसकी अभिलाषा आम तौर पर हर पत्नी को होती है। ज्यादातर महिलाएं यही चाहती हैं उनका पति उन्हें सरप्राइज दे। गहने खरीदकर दे ताकि वह बाहर निकलें तो गले की शोभा बढ़ी चेन देख वो इतराएं।

Sat, 1 Nov 2025 11:05 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
कानपुर में एक युवक ने वो कर डाला जिसकी अभिलाषा आम तौर पर हर पत्नी को होती है। ज्यादातर महिलाएं यही चाहती हैं उनका पति उन्हें सरप्राइज दे। गहने खरीदकर दे ताकि वह बाहर निकलें तो गले की शोभा बढ़ी चेन देख वो इतराएं। यह युवक पान की दुकान चलाता है। इतनी कमाई नहीं होती कि पत्नी को एक झटके में गहने खरीदकर दे तो इसने नायाब तरीका ढूंढ निकाला। एक-एक करके सिक्के सहेजे और पहुंच गए सराफा की दुकान में। बोला-‘ये सिक्के ले लीजिए और पत्नी के लिए चेन बना दीजिए। मुझे उसके आने के पहले उसे सरप्राइज देना है’।

युवक का नाम अभिषेक यादव है। अभिषेक की उम्र 22 वर्ष की है और वह टटियन झनाकां का रहने वाला है। रामा देवी चौराहे पर एचएएल कॉलोनी के पास उसकी पान की छोटी सी दुकान है। साल भर पहले ही उसकी शादी हुई है। शनिवार को वह अहिरवां के राजा मार्केट स्थित सराफा की दुकान पर पहुंचा था। पहले उसने मेज पर बड़ा सा झोला रखा और एक-एक करके सिक्के निकालकर सराफा कारोबारी एवं व्यापारी नेता महेश वर्मा के सामने रखने शुरू कर दिए। जब उसने बताया कि इन सिक्कों के बदले उसे पत्नी के लिए चेन चाहिए तो महेश वर्मा के होश उड़ गए। कभी वह 20-20 के इन सिक्कों को देखते तो कभी अभिषेक को। बोले-‘अब तो बैंक वाले भी ये सिक्के नहीं लेते, मैं इन सिक्कों को कहां चलाऊंगा’। जब अभिषेक ने बताया कि उसे पत्नी को सरप्राइज देना है तो वह दंग रह गए।

अभिषेक ने कहा, ‘अभी पत्नी मायके गई हुई है, वापस आएगी तो उसे सरप्राइज दूंगा। वो खुश हो जाएगी। उसकी बड़ी उत्कंठा है कि उसके गले में भी सोने की चेन हो मगर कभी उसने कहा नहीं’। यह सुनकर महेश वर्मा द्रवित हो गए। भारतीय मुद्रा का सम्मान करते हुए सभी सिक्के ले लिए। अभिषेक का चेहरा तब देखने लायक था। खुशी के आंसू साफ झलक रहे थे। महेश वर्मा को भी इस बात की आत्म संतुष्टि हुई कि अभिषेक अपनी पत्नी के सपने को साकार कर पाएगा। जो शख्स पत्नी के लिए साल भर से सिक्के जुटा रहा है उसके लिए इन सिक्कों को भी कहीं चला लेंगे। भले ही थोड़ी मशक्कत करनी पड़े। पूछने पर महेश वर्मा ने कहा, अभिषेक से सिक्के लेकर चेन बनाने का ऑर्डर दे दिया है। जल्द ही उसे दे देंगे।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
