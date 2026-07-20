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तोता वापस चाहिए या नहीं... वकील साहब को 50 हजार की फिरौती देकर 'माऊ' मिला

By sandeep
हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा में चर्चित पालतू तोता 'माऊ' नाटकीय अंदाज में अपने मालिक के पास लौट आया। तोता लौटाने वालों ने पहले वीडियो कॉल पर मालिक से उसकी बात कराई, फिर इंडस्ट्रियल एरिया में बुलाकर कथित तौर पर 50 हजार रुपये लेने के बाद तोता सौंप दिया। नकाबपोश आरोपी अपनी पहचान बताए बिना फरार हो गए।

तोता वापस चाहिए या नहीं... वकील साहब को 50 हजार की फिरौती देकर 'माऊ' मिला

आगरा शहर में चर्चा का विषय बने माऊ तोते की नाटकीय अंदाज में घर वापसी हो गई। खास बात यह रही कि तोता लौटाने वालों ने पहले वीडियो कॉल पर तोते से उसके मालिक की बात कराई। पता और नाम बताने से उन्होंने मना कर दिया। धमकी भरे अंदाज में कहा, तोता वापस चाहिए या नहीं। रविवार दोपहर 12 बजे एक नकाबपोश ने तोता मालिक को इंडस्ट्रियल एरिया में बुलाया। 50 हजार रुपये लिए और तोता वापस लौटाकर तेजी से वहां से चला गया। आयकर अधिवक्ता के घर से गायब हुए पालतू तोते माऊ की कहानी अब फिल्मी मोड़ ले चुकी है। तोते की बरामदगी में दो नकाबपोशों की एंट्री हुई है। उन्हें न तो तोता मालिक पहचान पाए और न ही उनका कोई फोन नंबर या फोटो ले पाए। अज्ञात नकाबपोशों का यह कारनामा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

तोता चाहिए या नहीं, नकाबपोशों ने धमकी दी

तोता मालिक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े सात बजे वह घर के बाहर टहल रहे थे। तभी एक नकाबपोश युवक उनके पास आया। उसने अपने मोबाइल फोन में माऊ का वीडियो दिखाया। माऊ की पहचान होने के बाद तोता मालिक ने युवक से उसका नंबर और चेहरा दिखाने को कहा। इस पर नकाबपोश ने धमकी देते हुए कहा कि तोता चाहिए या नहीं। इसके बाद उसने अपने दूसरे साथी को वीडियो कॉल की। तोता मालिक ने वीडियो कॉल पर अपने तोते से बात की। नाम पूछने पर तोते ने अपने अंदाज में जवाब दिया। इससे उन्हें यकीन हो गया कि यह उनका तोता माऊ ही है।

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माऊ की वापसी से घर में खुशी का माहौल

जिसके बाद नकाबपोश युवक ने उन्हें सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया का पता बताया और रविवार दोपहर 12 बजे रुपये लेकर आने को कहा। परिवार तय समय पर वहां पहुंचा। वहां दूसरा नकाबपोश युवक तोते के साथ खड़ा मिला। उसने इनाम की राशि ली और तोता दे दिया। करीब 70 घंटे बाद माऊ की वापसी से परिवार में खुशी है, लेकिन नकाबपोशों के रैये से परिवार आहत है।

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तोते की तलाश में एक लाख हो गए खर्च

सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अब तक वह अपने तोते की तलाश में करीब एक लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। इसमें करीब 80 हजार रुपये होर्डिंग लगाने पर खर्च हुए हैं। प्रतिदिन चार हजार पंपलेट बंटवाए जा रहे हैं और शहरभर में करीब पांच हजार पोस्टर भी चस्पा कराए जा चुके हैं। 13 जुलाई से परिवार लगातार तोते की तलाश में जुटा है। जहां भी उसके होने की सूचना मिलती है, परिवार तुरंत वहां पहुंच जाता था।

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