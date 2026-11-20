कुख्यात गैंगस्टर और डी कंपनी से जुड़ा रहा नसीम दुर्रानी शुक्रवार की सुबह-सुबह बुलंदशहर में हुए एक एनकाउंटर में मारा गया है। दुरानी, कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर हुई फायरिंग और इस हमले में समीर नाम के युवक की हत्या के मामले में भी आरोपी था। दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में वह मारा गया।

​बुलंदशहर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की सुबह-सुबह कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी एनकांउटर में मारा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में शुक्रवार तड़के संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भीषण मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर 50 हजार का इनामी बदमाश नसीम दुर्रानी मारा गया। अंडरवर्ल्ड 'डी-कंपनी' से जुड़ा यह बदमाश दिल्ली में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में वांछित था और ठिकाना बदलकर भागने की फिराक में था। उस पर गाजियाबाद से 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था। नसीम दुर्रानी चार दिन पहले ही दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा के ऑफिस के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में भी आरोपी था। इस हमले में समीर नाम के एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

​सिकंदराबाद क्षेत्र में हुई मुठभेड़ पुलिस के अनुसार, दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार नसीम दुर्रानी उम्र 37 वर्ष पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी गली नंबर 6 राजीव गांधी नगर, न्यू मुस्तफाबाद, दिल्ली की तलाश में जुटी थीं। शुक्रवार तड़के सटीक सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे के निकट जाट चौक के पास उसकी घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से हुई जवाबी गोलीबारी में नसीम को गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस टीम उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

​कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग नसीम दुर्रानी ने महज चार दिन पहले ही राजधानी दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। 16 नवंबर की रात उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में दिल्ली सरकार के मंत्री (भाजपा विधायक) कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के बाहर 15 से 20 राउंड से ज्यादा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस हमले में समीर नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद से ही वह फरार चल रहा था और दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच में मुख्य आरोपी के रूप में उसका नाम सामने आया था।