फेमस होकर राजनीति करना चाहते हैं, PCS अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर राजभर की तीखी प्रतिक्रिया
यूपी के PCS अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर ओमप्रकाश राजभर की तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अलंकार फेमस होकर राजनीति करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि कोई पार्टी उन्हें टिकट दे दे।
शंकराचार्य विवाद और यूजीसी को लेकर पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर सुभासपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अलंकार फेमस होकर राजनीति करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि कोई पार्टी उन्हें टिकट दे दे।
राजभर ने आगे कहा कि अधिकारी नेता तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें नेताओं जैसा गुण भी तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह सुप्रीम कोर्ट जाए और अपनी बात रखे। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर भी टिप्पणी की कि उन्हें केवल धर्म देखना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पर टिप्पणी अनुचित है।
वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार करने के बयान पर सुभासपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जहां भी बाहर प्रचार करने गए उन्होंने भाजपा को जितवाया है। वह मध्य प्रदेश गए तो वहां भाजपा की सरकार बनी। दिल्ली गए तो वहां भी भाजपा सत्ता में वापस आई। मुंबई गए तो वहां भी भाजपा की सरकार बन गई। ये लोग भाजपा के लिए काम करते हैं।
आपको बता दें कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के कथित अपमान तथा यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीसीएस अफसर अलंकर ने इसे पूरी तरह सोच-समझकर लिया गया निर्णय बताया है और साफ किया है कि वह किसी भी दबाव या समझाइश में आकर अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। वहीं इसके बाद हलचल तेज हो गई है।