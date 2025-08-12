पहली बाढ़ में ही ढहीं हनुमान मंदिर कॉरिडोर की दीवारें, 7 महीने पहले PM मोदी ने किया था उद्घाटन

प्रयागराज में स्थित बड़े हनुमान मंदिर में 40 करोड की लागत से बनाए जा रहे कॉरिडोर पहली बाढ़ ही नहीं झेल पाई। बाढ़ ने मंदिर परिसर की दीवारों और कॉरिडोर के पत्थरों को उखाड़ दिया है। सात महीने पहले पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम तट पर बड़े हनुमान मंदिर में 40 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पहला चरण पहली ही बाढ़ में कमजोर साबित हुआ। गंगा में आई बाढ़ ने मंदिर परिसर की दीवारों और कॉरिडोर के पत्थरों को उखाड़ दिया है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये घोर लापरवाही है? क्योंकि दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था।

हनुमान मंदिर की दीवारों से पत्थर उखड़ गए हैं। यह स्थिति महज कुछ ही महीनों के अंदर ही सामने आ गई, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल हो रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल 11589 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। जिसमें से 535 वर्ग मीटर में बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह और परिक्रमा पथ का निर्माण किया जा रहा था। जबकि 2184 वर्ग मीटर क्षेत्र में कॉरिडोर का विस्तार किया जाना था। पहले फेज का काम महाकुंभ से पहले पूरा कर लिया गया था। 13 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन बड़े धूमधाम से हुआ था। वहीं अभी दूसरा फेज निर्माणाधीन बाकी है।