इंतजार समय का नष्ट करना नहीं,धैर्य है, AKTU में DSC की उपाधि के बाद एस्ट्रोनॉट शुभांशु और क्या बोले

AKTU में DSC की उपाधि के बाद एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने बतौर मुख्य अतिथि अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कभी भी खुद पर विश्वास करना बंद मत करो। हम 32 दिन के लिए क्वारंटीन रहे। यह दुनिया का सबसे लंबा क्वारंटाइन था लेकिन याद रखें कि इंतजार समय का नष्ट करना नहीं, धैर्य है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 01:06 PM
एकेटीयू के 23वें दीक्षांत समारोह में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को डीएससी की उपाधि प्रदान की गई। बतौर मुख्य अतिथि शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जब मैं स्कूल में था तब मैंने सुना था कि सपने वो हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आती। जून 2025 में मैंने तिरंगा लेकर ऑर्बिट में लैंड किया। कभी भी खुद पर विश्वास करना बंद मत करो। हम 32 दिन के लिए क्वारंटीन रहे। यह दुनिया का सबसे लंबा क्वारंटाइन था लेकिन याद रखें कि इंतजार समय का नष्ट करना नहीं, धैर्य है।

केटीयू दीक्षांत में डीएससी की मानद उपाधि पाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मैंने 20 मिनट का भाषण तैयार किया था। उन्होंने कहा कि मुझे सुबह बताया गया कि महज सात मिनट बोलना है। मैंने एक पैराग्राफ हटा दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम से थ्रिलिंग फ्रीडम से जवाबदेही नहीं भूलनी चाहिए।

एशुभांशु ने बताया कि आपका शरीर भी इसकी अनुमति नहीं देगा, फिर भी काम चलता रहेगा। सफलता कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह हर दिन प्रदर्शन करना है, तब भी जब आपको पसंद न हो। आप ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परिवर्तन के वाहक बनें।

आपको बता दें कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल उपस्थित थीं।मंत्री आशीष पटेल पहुंचे थे।अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के माता-पिता भी पहुंचे। समारोह में शामिल हुए। वहीं -शोधार्थियों में आईपीएस नवनीत सिकेरा को भी पीएचडी उपाधि मिली।पीएसआईटी कानपुर की छात्रा नैंसी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक मिला। आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद की छात्रा उन्नति गौर को कमला रानी वरुण स्मृति स्वर्ण पदक मिला।

