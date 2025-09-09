इंतजार समय का नष्ट करना नहीं,धैर्य है, AKTU में DSC की उपाधि के बाद एस्ट्रोनॉट शुभांशु और क्या बोले

AKTU में DSC की उपाधि के बाद एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने बतौर मुख्य अतिथि अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कभी भी खुद पर विश्वास करना बंद मत करो। हम 32 दिन के लिए क्वारंटीन रहे। यह दुनिया का सबसे लंबा क्वारंटाइन था लेकिन याद रखें कि इंतजार समय का नष्ट करना नहीं, धैर्य है।

एकेटीयू के 23वें दीक्षांत समारोह में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को डीएससी की उपाधि प्रदान की गई। बतौर मुख्य अतिथि शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जब मैं स्कूल में था तब मैंने सुना था कि सपने वो हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आती। जून 2025 में मैंने तिरंगा लेकर ऑर्बिट में लैंड किया। कभी भी खुद पर विश्वास करना बंद मत करो। हम 32 दिन के लिए क्वारंटीन रहे। यह दुनिया का सबसे लंबा क्वारंटाइन था लेकिन याद रखें कि इंतजार समय का नष्ट करना नहीं, धैर्य है।

केटीयू दीक्षांत में डीएससी की मानद उपाधि पाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मैंने 20 मिनट का भाषण तैयार किया था। उन्होंने कहा कि मुझे सुबह बताया गया कि महज सात मिनट बोलना है। मैंने एक पैराग्राफ हटा दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम से थ्रिलिंग फ्रीडम से जवाबदेही नहीं भूलनी चाहिए।

एशुभांशु ने बताया कि आपका शरीर भी इसकी अनुमति नहीं देगा, फिर भी काम चलता रहेगा। सफलता कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह हर दिन प्रदर्शन करना है, तब भी जब आपको पसंद न हो। आप ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परिवर्तन के वाहक बनें।