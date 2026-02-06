ढाई घंटे इंतजार, बहाने से गेट खुलवाया; जीजा के सामने बहन की सिर में गोली मारकर हत्या
आगरा में जीजा के सामने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी भाई ने घटना से पहले ढाई घंटे तक बहन के घर आने का इंतजार किया था। फिर बहाने से घर का गेट खुलवाया और फिर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर के पीछे जेवर का विवाद सामने आ रहा है।
आगरा के वेस्ट अर्जुन नगर में बुधवार की रात भाई ने सिर में गोली मारकर 50 वर्षीय बहन अनीता कुशवाह की हत्या कर दी। हत्यारोपी अपने दो दोस्तों के साथ बहाने से दरवाजा खुलवाया। जीजा के सामने बहन की हत्या करके फरार हो गया। दो साल पहले भी उसने बहन पर कालिताना हमला बोला था। हथौड़े से प्रहार करके सिर फोड़ दिया था। पुलिस हत्यारोपी की तलाश कर रही है। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है। गोबर चौकी, ताजगंज निवासी अनीता की शादी 30 साल पहले श्याम कुशवाह के साथ हुई थी।
उनके कोई संतान नहीं है। अनीता ने अपनी बहन कमलेश के बेटे को गोद ले रखा है। श्याम सिंह कुशवाह ने पुलिस को बताया कि उनके छोटे साले रवि ने हत्या की है। वर्ष 2022 में रवि को डौकी पुलिस ने जेल भेजा था। उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था। अनीता ने बड़ी मुश्किल से अपने भाई रवि की जमानत कराई थी। पैरवी में काफी खर्चा हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद रवि अपनी मृत मां गुलाब देवी के जेवरात का तगादा करने लगा। अनीता ने उसे बताया कि जेवर ज्यादा नहीं थे। उसकी जमानत में बहुत खर्चा हुआ था। उस समय ही बिक गए थे।
रवि यह मानने को तैयार नहीं था। दो साल पहले रवि ने अनीता पर कातिलाना हमला किया था। हथौड़े से सिर फोड़ दिया था। इस घटना के बाद वह उनके घर नहीं आ सकता था। उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। श्याम सिंह कुशवाह ने बताया कि बुधवार की रात अनीता और बेटा देवा भी घर पर मौजूद थे। एक अनजान व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। देवा दरवाजे पर गया। बाहर से आवाज आई कि श्याम सिंह से लाइट सही करानी है। बेटे ने दरवाजा खोल दिया। रवि छिपकर खड़ा था।
दरवाजा खुलते ही रवि के साथी ने बेटे पर तमंचा तान दिया। तभी रवि घर में घुस आया। उनके सिर पर तमंचा तान दिया। वह घबरा गए। अनीता उस समय बिस्तर पर लेटी थी। रवि ने बचाव का मौका तक नहीं दिया। अनीता के सिर में गोली मार दी। गोली चलते ही वे बुरी तरह घबरा गए। शोर मचाते इससे पहले रवि अपने साथियों के साथ बाइक पर भाग गया। हत्याकांड के बाद शोर शराबा होने पर भीड़ जमा हो गई थी। मोहल्ले वालों ने रवि और उसके साथियों का पीछा भी किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हत्यारोपी भाग गए।
सूचना पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्याम सिंह कुशवाह ने बताया कि वह अपनी पत्नी अनीता और बेटे देवा के साथ एक लगुन सगाई के कार्यक्रम में गए थे। रात को दावत खाकर घर लौटे थे। हत्या के बाद मोहल्ले में पता चला कि रवि शाम से ही मोहल्ले में घूम रहा था। उस समय किसी को यह आशंका नहीं हुई कि वह हत्या करने आया है।