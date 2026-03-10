Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में रसोई गैस सिलेंडरों के लिए बढ़ा इंतजार, ईरान-इजराइल युद्ध का असर; इन जिलों में लगी कतार

Mar 10, 2026 11:31 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share

यूपी के कई शहरों में गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतार लग रही है। कुछ जगहों पर लाइन लगने और नोकझोंक की सूचना है। इन घटनाओं को देखते हुए लखनऊ में जिलाधिकारी ने तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसरों और गैस वितरकों को तलब कर मांग और आपूर्ति के बारे में पूछा।

यूपी में रसोई गैस सिलेंडरों के लिए बढ़ा इंतजार, ईरान-इजराइल युद्ध का असर; इन जिलों में लगी कतार

Iran-Israel War: ईरान-इजराइल युद्ध का असर एलपीजी पर दिखने लगा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और मेरठ आदि शहरों में गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतार लग रही है। उपभोक्ताओं की कर्मचारियों से नोकझोंक शुरू हो गई है। मंगलवार को लखनऊ के लालबाग स्थित एक गैस एजेंसी में उपभोक्ता ने खूब हंगामा किया। कहा कि, छोटी होली से सिलेंडर के लिए चक्कर काटने को मजबूर है। कई अन्य स्थानों पर लाइन लगने और नोकझोंक की सूचना है। इन घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसरों और गैस वितरकों को तलब कर मांग और आपूर्ति के बारे में पूछा। साथ ही कहा कि किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया है कि सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रत्येक एआरओ अपने क्षेत्र में एजेंसियों की जांच करें।

लालबाग स्थित सहकारी गैस सर्विस में चार घंटे से कतार में लगे राजेश सोनकर का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गैस एजेंसी संचालक को खूब खरी खोटी सुनाई। एक अन्य उपभोक्ता मो. सलमान ने कहा कि रजमान चल रहे हैं ऐसे में गैस खत्म हो जाए तो परेशानी बढ़ना लाजमी है। बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। यही दिक्कत लाइन में लगे मुन्ना ने भी बताई। उनके घर में सिलेंडर खत्म हो गया है। बुकिंग कराने के बावजूद भी सिलेंडर अब तक नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:ईरान-इजराइल युद्ध: प्लम्बर से बिजली वायरिंग तक महंगी; किस-किस चीज के रेट बढ़े?

दोपहर बाद एजेंसियों की जांच शुरू

जिलाधिकारी विशाख जी, एडीएम सिविल सप्लाई ज्योति गौतम और डीएसओ ने तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की। इस दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि प्रत्येक क्षेत्र में जिला अपूर्ति विभाग के एक अधिकारी संबंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट या एसडीएम के साथ एजेंसियों का स्टॉक चेक करेंगे। कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही तेल कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि घरेलू गैस सिलेंडर की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक में तेल कंपनियों की ओर से कहा गया है कि गैस सिलेंडर पर्याप्त हैं। होली की वजह से कर्मचारी छुट्टी पर गए थे इसलिए थोड़ी वेटिंग बढ़ गई है। सप्लाई में अभी कोई कमी नहीं है।

कानपुर में दो दिन से कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति ठप

शहर में पिछले दो दिनों से कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप है। सामान्य दिनों में शहर में रोजाना करीब सात हजार कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति होती है। फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। बस बुकिंग अब 15 दिनों की बजाए 25 दिन में हो रही है।

गोरखपुर में भी मुश्किलें बढ़ीं

कमर्शियल सिलिंडर पर रोक के बाद होटल और रेस्टोरेंट संचालक मुश्किल में है। प्रमुख रेस्टोरेंट आधी क्षमता से संचालित हो रहे हैं। रेस्टोरेंट और होटल संचालक नए ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। वहीं घरेलू सिलेंडर के लिए गैस गोदाम से लेकर एजेंसी पर ग्राहकों की लंबी भीड़ दिख रही है। गैस एजेंसियों और गोदामों पर भोर से ही लोग लाइन लगा रहे हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कंपनियों से प्रतिदिन होने वाली सिलिडर की डिलिवरी और स्टाक की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें:ईरान-इजराइल युद्ध खिंचा तो इन कारोबारों पर गहराएगा संकट, निर्यात पर सीधा असर

मेरठ: कॉमर्शियल गैस की सप्लाई ठप

सहारनपुर-बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों पर रोक लगा दी गई है। सहारनपुर में गैस संकट गहरा गया है, एजेंसियों और गोदामों पर लंबी कतारें लगी हैं, होटल-रेस्टोरेंट की पाइपलाइन सप्लाई बंद दी गई है। फोन और ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही है, किताब लेकर एजेंसी पहुंचने पर ही सिलेंडर दिया जा रहा है। दिनभर गैस गोदामों पर भारी भीड़ जुटी रही, कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। मेरठ में जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी ने एलपीजी की आपूर्ति सामान्य होने की बात कही है हालांकि, गैस एजेंसियों पर भीड़ बढ़ी है। ऐसे उपभोक्ता भी सिलेंडर भरवाने पहुंच रहे हैं जो काफी समय से सिलेंडर नहीं ले रहे थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up News iran israel war israel iran war अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |